"Topmodels" in Topform, "Cobra 11" mit Staffel-Tief

"Germany's Next Topmodel" bleibt weiterhin in toller Form und dominierte den Donnerstagabend beim jüngeren Publikum. "Matchmakers" hat ProSieben allerdings schon als Flop abgeschrieben. "Cobra 11" bleibt bei RTL weiter blass.



05.04.2019 - 09:19 Uhr von Uwe Mantel 05.04.2019 - 09:19 Uhr

Die Gottschalk-Folge von "Germany's Next Topmodel" bescherte ProSieben am Donnerstag den überlegenen Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen: 1,62 Millionen Zuschauer aus dieser Altersgruppe sahen im Schnitt zu und trieben den Zielgruppen-Marktanteil auf sehr gute 17,9 Prozent nach oben. 2,32 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Das neue Format "Matchmakers - heimlich verkuppelt" hat ProSieben hingegen offenbar bereits aufgegeben.

Vor zwei Wochen startete "Matchmakers" noch recht gut, in der vergangenen Woche ging's dann knapp unter die 10-Prozent-Marke runter - und in dieser Woche musste die Sendung nun schon kurzfristig den Sendeplatz direkt nach den "Topmodels" wieder für "red." räumen und durfte erst eine Stunde später gegen 23:30 Uhr ran. Dort ging's weiter auf nur noch 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nach unten. Gerade mal 370.000 Zuschauer wurden insgesamt noch gezählt. Das Vorziehen von "red" hat sich für ProSieben aber gelohnt: Mit 12,1 Prozent Marktanteil war das Promi-Magazin zwar weit von einem perfekten Audience Flow entfernt, schlug sich aber immerhin merklich besser als zuletzt "Matchmakers".

RTL hat den Topmodels am Donnerstagabend aktuell nur wenig entgegen zu setzen. "Alarm für Cobra 11" kommt aktuell nicht über tiefes Mittelmaß hinaus. In dieser Woche fiel eine neue Folge um 20:15 Uhr mit 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf ein Staffel-Tief. 2,17 Millionen Zuschauer sahen zu. Die gute Nachricht für RTL ist aber, dass man in dieser Woche anders als zuletzt nicht vom Publikum abgestraft wurde, dass man schon ab 21:15 Uhr nur noch Wiederholungen zeigte. Die Quoten blieben den ganzen Abend über stabil auf diesem Niveau und pendelten zwischen 11,3 und 11,6 Prozent - selbst die etwas seltsame Entscheidung, um 22:15 Uhr eine "Beck is back"-Folge zwischen das "Cobra 11"-Einerlei einzuschieben, änderte daran nichts.

Auch Sat.1 geht inzwischen schon ab 21:15 Uhr die frische Ware aus, was den Sender aber nicht daran hindert, von 20:15 Uhr bis 4:45 Uhr durchgehend "Criminal Minds" zu zeigen. Ein Erfolgsmodell ist das nicht unbedingt: Während es zum Start immerhin noch für 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. sank der Marktanteil im weiteren Verlauf des Abends zunächst bis auf 7,1 Prozent ab. Erst weit nach Mitternacht wurden zwischenzeitlich zumindest mal zweistellige Marktanteile erreicht.

Für Vox gab's den zweistelligen Marktanteil hingegen schon in der Primetime. "James Bond 007: Casino Royale" bescherte dem Sender ab 20:15 Uhr starke 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen. 1,94 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Ab 23:10 Uhr schob Vox dann direkt noch den Bond-Film "Diamantenfieber" hinterher und konnte den Marktanteil mit 9,9 Prozent annähernd stabil halten.

