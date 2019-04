"Der Alte" lässt das ZDF "Professor T."-Sorgen vergessen

© ZDF/Hendrik Heiden

"Professor T." hat in den zurückliegenden Wochen nur schwache Quoten für das ZDF eingefahren, mit der Rückkehr von "Der Alte" ist das nun erst einmal vorbei. Von den erheblich besseren Werten profitierte im Anschluss auch "Letzte Spur Berlin".



06.04.2019 - 09:17 Uhr von Timo Niemeier 06.04.2019 - 09:17 Uhr

Mit nur noch knapp zweistelligen Marktanteilen hat sich "Professor T." zuletzt deutlich schwerer getan als in der Vergangenheit, das ZDF musste durch die Schwäche jedenfalls seine Dominanz am Freitagabend abgeben. Nun ist die letzte Folge von "Professor T." gezeigt - und prompt findet das ZDF zurück zu alter Stärke. Eine neue Ausgabe von "Der Alte" erzielte auf Anhieb 5,32 Millionen Zuschauer und sicherte sich damit den Tagessieg. Der Marktanteil lag bei starken 18,0 Prozent und auch beim jungen Publikum lief es mit 7,0 Prozent solide.

Den deutlich besseren Vorlauf bekam schließlich auch "Letzte Spur Berlin" zu spüren, dass sich im "Professor T."-Windschatten zuletzt ebenfalls schwer tat. 4,55 Millionen sahen sich nun einen neuen Fall an, das waren rund eine Million Zuschauer mehr als in den zurückliegenden drei Wochen. Der Marktanteil lag bei 15,4 Prozent. Den Abend perfekt gemacht hat dann die "heute-show", die es auf fast vier Millionen Zuschauer und 16,7 Prozent brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete Oliver Welke bei 12,9 Prozent - nur "Let’s Dance" und "GZSZ" hatten am Freitag mehr junge Zuschauer als die ZDF-Comedy.

"Aspekte" tat sich im Anschluss mit nur 1,15 Millionen Zuschauern und 6,3 Prozent Gesamt-Marktanteil mal wieder sehr schwer, das ZDF erreichte dennoch einen tollen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,2 Prozent. Damit landete man auch weit vor dem Ersten (10,1 Prozent), das auch RTL (10,5 Prozent) den Vortritt lassen musste. "Die Drei von der Müllabfuhr" kamen im Ersten zur besten Sendezeit auf 3,68 Millionen Zuschauer und 12,4 Prozent. Damit hatte der Film kaum mehr Zuschauer als "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend, das 3,60 Millionen und 20,2 Prozent erreichte. Bei den jungen Zuschauern waren sehr gute 10,0 Prozent drin. Die Krimi-Wiederholungen am späten Abend fielen in den einstelligen Bereich.

Teilen