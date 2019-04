"Wilde Dynastien" verlieren im Ersten weiter Zuschauer

© WDR/BBC/Nick Lyon

Die aufwendige Naturdoku-Reihe "Wilde Dynastien" hat auch die dritte Woche in Folge Zuschauer verloren, die Reichweite liegt inzwischen bei spürbar weniger als drei Millionen. Der Tagessieg am Montag ging jedenfalls an das ZDF.



09.04.2019 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2019 - 09:42 Uhr

Die Naturdoku-Reihe "Wilde Dynastien" ist Mitte März mit 3,59 Millionen Zuschauern gestartet, seither geht es aber kontinuierlich bergab. Letzte Woche sahen erstmals weniger als drei Millionen Menschen zu, an diesem Montag gingen noch einmal ein paar Zuschauer verloren. Die Reichweite lag bei 2,83 Millionen, der Marktanteil lag dementsprechend auch nur noch bei 9,2 Prozent. Gestartet war man noch mit zweistelligen Werten.

"Wilde Dynastien" hatte damit auch weniger Zuschauer als "Wer weiß denn sowas?", das es am Vorabend auf 3,26 Millionen Zuschauer und 18,7 Prozent brachte. Überhaupt keine Chance hatte man sowieso gegen das ZDF: Dort erreichte der erste Teil des Schwarzwald-Krimis "Und tot bist du!" 6,08 Millionen Zuschauer, das entsprach sehr guten 19,7 Prozent. Und auch beim jungen Publikum sah es mit 9,0 Prozent sehr gut aus, bei den 14- bis 49-Jährigen musste das ZDF nur RTL und ProSieben den Vortritt lassen.

Und auch am späten Abend waren die Machtverhältnisse klar: Der Thriller "Ruhet in Frieden" lag im ZDF ab 22:15 Uhr bei 2,63 Millionen Zuschauern und 15,3 Prozent. Die Doku "Der große Umbruch" erreichte im Ersten eine halbe Stunde später 1,49 Millionen Zuschauer und 9,0 Prozent. "Hart aber fair" erzielte nur 8,4 Prozent, 2,49 Millionen Menschen sahen sich den Talk mit Brexit-Chaos an.

