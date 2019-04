"DSDS" erholt sich bei RTL zum Finale spürbar

© TVNow/Gregorowius

Deutschland hat einen neuen "Superstar" und dessen Krönung sahen sich am Samstagabend immerhin rund dreieinhalb Millionen Menschen an. Im Vergleich zur Vorwoche konnte sich "DSDS" wieder spürbar steigern, auch auf Staffelsicht ging es nach oben. ProSieben schmierte dagegen völlig ab.



Mit 2,52 Millionen Zuschauern hat "DSDS" in der vergangenen Woche ein neues Reichweiten-Tief aufgestellt. Das kam etwas überraschend, zeigte sich die Castingshow in diesem Jahr doch eigentlich recht stabil. Zum Finale ging es nun wieder spürbar bergauf: 3,48 Millionen Menschen sahen sich die letzte Show der diesjährigen Staffel an, schon beim Gesamtpublikum wurden damit gute 11,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 1,49 Millionen Zuschauer für 17,4 Prozent.

Das "DSDS"-Finale musste sich damit zwar der Bundesliga am Nachmittag geschlagen geben, hatte aber in der Primetime die meisten jungen Zuschauer. Dennoch bleibt die Final-Quote eine der schwächeren der laufenden Staffel. Und auch wenn man auf die Werte der zurückliegenden Finals blickt, ist der Wert in diesem Jahr eine Enttäuschung: Kein einziges Mal erzielte ein "DSDS"-Finale einen niedrigeren Marktanteil.





Mit der nun zu Ende gegangenen Staffel kann RTL trotzdem sehr zufrieden sein. Im Schnitt schalteten 3,78 Millionen Menschen ein, das waren etwas mehr als in den vergangenen zwei Jahren. Der stetige Abwärtstrend konnte also vorerst gestoppt werden. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Show durchschnittlich auf 19,7 Prozent Marktanteil - das war rund ein halber Prozentpunkt mehr als noch 2018.

Am späten Abend holte RTL mit dem Live-Programm von Comedian Özcan Cosar noch 14,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 1,49 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Und selbst damit waren die Kölner noch deutlich erfolgreicher als ProSieben um 20:15 Uhr. Dort hat "Superhero Germany" nach dem schwachen Start in der Vorwoche sogar noch Zuschauer verloren. Nur noch 750.000 Menschen sahen zu, der Marktanteil sackte auf 6,0 Prozent ab. Sat.1 machte seine Sache da schon besser und kam mit der Wiederholung von "Harry Potter und der Feuerkelche" auf 1,41 Millionen Zuschauer und 10,5 Prozent.

Überhaupt nicht rund lief es am Samstagabend auch für RTL II, das gleich vier neue Folgen von "The Shannara Chronicles" zeigte. Die erste Episode kam noch auf 4,0 Prozent Marktanteil und das war schon das Höchste der Gefühle, danach ging es bis auf 2,4 Prozent nach unten. Bei Vox erreichte "Sister Act 2" immerhin 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,15 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Für den "VIP Hundeprofi" lief es am Vorabend mit 1,30 Millionen Zuschauern und 7,0 Prozent noch etwas besser.

Ein Blick auf die Tagesmarktanteile offenbart, dass viele Sender nicht wirklich zufrieden sein können. RTL erreichte trotz "DSDS"-Finale nur 11,3 Prozent, Sat.1 blieb bei 7,2 Prozent hängen und bei ProSieben waren es miese 6,5 Prozent. Schlusslicht der großen acht Sender war RTL II mit nur 3,7 Prozent.

