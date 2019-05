Hoffnungsschimmer für RTL-Neustart "Vorher Nachher"

© TVNOW / Guido Schröder

Das neue RTL-Format "Vorher Nachher" hat nach dem ernüchternden Auftakt am Donnerstag erstmals einen zweistelligen Marktanteil erzielt. Zuvor schlugen sich schon die "Superhändler" gut. Und auch das "Exclusiv"-Jubiläum verlief erfolgreich.



03.05.2019 - 11:04 Uhr von Alexander Krei 03.05.2019 - 11:04 Uhr

Bei RTL kann man sich an diesem Freitag nicht nur über die starken Quoten der Europa League freuen (DWDL.de berichtete), sondern auch über eine gute Nachricht vom Nachmittagsprogramm. Nach dem überaus schwachen Start mit Marktanteilen zwischen sechs und sieben Prozent hat sich "Vorher Nachher - Dein großer Moment" mit der dritten Folge spürbar steigern können. Erstmals lag der Marktanteil um 16:00 Uhr im zweistelligen Bereich.

Immerhin 10,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein, die Gesamt-Reichweite lag bei 610.000 Zuschauern - damit waren fast doppelt so viele dabei wie zwei Tage zuvor. Allerdings hatten sich im Vorfeld schon "Die Superhändler" besser geschlagen als zuletzt: Nachdem "Punkt 12" bereits mit 16,5 Prozent Marktanteil überzeugte, holte eine neue Folge der Trödelshow 15,6 Prozent. Insgesamt waren 860.000 Zuschauer dabei.

Eine "Superhändler"-Wiederholung kam direkt im Anschluss noch auf 710.000 Zuschauer sowie 10,6 Prozent Marktanteil. Einzig die "Freundinnen"-Wiederholung blieb um 17:00 Uhr einstellig und kam nicht über 8,5 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Sat.1 verfehlte derweil am Nachmittag mit seinen "Auf Streife"-Formaten den Sprung über die 10-Prozent-Hürde, erst die "Klinik am Südring" sorgte später mit 11,6 Prozent Marktanteil für wirklich gute Quoten.

Nach den "Freundinnen" ging es für RTL wieder nach oben - so verbuchte "Exclusiv" zum 25. Geburtstag starke 16,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt fast zwei Millionen Zsuchauer. "RTL aktuell" schaffte anschließend sogar 17,1 Prozent. Verlass war zudem auf die beiden Soaps: "Alles was zählt" kam auf solide 13,3 Prozent Marktanteil, "GZSZ" auf 19,6 Prozent sowie insgesamt 2,86 Millionen Zuschauer.

