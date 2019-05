Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show mit Rekord zurück

© TVNow / Gregorowius

Das nun zur Liveshow aufgewertete "Denn Sie wissen nicht, was passiert" meldete sich am Samstag mit einem neuen Quotenrekord zurück - auch wenn insgesamt weniger zusahen als bei Carmen Nebel. ProSiebens"Superhero Germany" blieb im Quotenkeller.



05.05.2019 - 09:10 Uhr von Uwe Mantel 05.05.2019 - 09:10 Uhr

Die erste Ausgabe von "Denn Sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" stieß im vergangenen Jahr noch auf ziemlich verhaltene Kritiken - doch im Lauf der ersten Staffel wurden erste Anlaufschwierigkeiten schon überwunden - und am Ende gab's gar eine Nominierung für den Grimme-Preis. In diesem Jahr traute man sich nun auch endlich, die Show live auf Sendung zu schicken und wechselte vom Freitag- auf den Samstagabend. Dort wurde der bisherige Bestwert aus dem Finale der ersten Staffel nun nochmal leicht übertroffen.

So sahen im Schnitt 1,29 Millionen 14- bis 49-Jährige die neueste Ausgabe von "Denn Sie wissen nicht, was passiert" ein, das entsprach in der klassischen Zielgruppe einem hervorragenden Marktanteil von 18,0 Prozent. Das reichte für den klaren Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 2,95 Millionen Zuschauer eingeschaltet und damit gut eine viertel Million mehr als beim bisherigen Bestwert. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum kletterte damit auf 12,2 Prozent.

Die älteren Zuschauer, die am Samstagabend auf Show-Unterhaltung aus waren, bevorzugten dann aber trotzdem noch mehrheitlich die ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel". 3,81 Millionen Zuschauer wurden hier gezählt - das war immerhin die höchste Reichweite für die Show seit Herbst 2017. Der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Blickt man auf die 14- bis 49-Jährigen, muss man sogar bis ins Frühjahr 2017 zurückgehen, um einen höheren Marktanteil zu finden. Trotzdem lag er mit 4,5 Prozent auf einem sehr überschaubaren Niveau.

Überhaupt keine Chance hatte am Samstag erneut "Superhero Germany". Auch in der dritten Woche versagte die ProSieben-Show mit nur 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und verharrte damit auf dem miserablen Vorwochen-Wert. Insgesamt konnten sich nur 790.000 Zuschauer für das Format erwärmen.

