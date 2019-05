Neuer Sat.1-Serienabend floppt auf ganzer Linie

© Sat.1

Die neue, und in den USA bereits abgesetzte, US-Serie "Whiskey Cavalier" hat einen enttäuschenden Auftakt in Sat.1 hingelegt, noch schlechter lief es aber im Anschluss für "Lethal Weapon". Für die RTL-Serien ging es im Vergleich zur Vorwoche nach oben.



15.05.2019 - 09:08 Uhr von Timo Niemeier 15.05.2019 - 09:08 Uhr

Erst vor wenigen Tagen hat ABC angekündigt, seine neue Serie "Whiskey Cavalier" nicht fortzusetzen, nach einer Staffel ist damit schon wieder Schluss. Das war auch für Sat.1 sehr bitter, denn dort eröffnete eben diese Serie am Dienstag einen neuen Serienabend. Zusätzliche Zuschauer dürfte die Nachricht über die Nicht-Fortsetzung jedenfalls nicht angezogen haben. Der Start verlief nun auch äußerst enttäuschend. Nur etwas mehr als eineinhalb Millionen Menschen sahen sich die erste Folge an, der Marktanteil in der Zielgruppe blieb bei 6,0 Prozent hängen.

Noch schlechter lief es allerdings im Anschluss für den Auftakt zur dritten "Lethal Weapon"-Staffel. Nur 1,49 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, das ist die niedrigste Reichweite, die die Serie jemals erreicht hat. Und auch mit dem Zielgruppe-Marktanteil in Höhe von 4,9 Prozent lag man verdächtig nahe am bisherigen Tiefpunkt, der bei 4,7 Prozent liegt. Eine alte Folge "Hawaii Five-0" machte ihre Sache im Anschluss mit 5,0 Prozent nicht besser.

Sat.1 lag damit auch deutlich hinter den RTL-Serien, die sich im Vergleich zur Vorwoche steigern konnten. "Nachtschwestern" holte mit 12,6 Prozent Marktanteil ihren bisher besten Wert, die Gesamtreichweite lag bei 2,13 Millionen. Und auch "Sankt Maik" steigerte sich nach dem enttäuschenden Start, als nur 10,9 Prozent gemessen wurden. In dieser Woche waren immerhin 11,8 Prozent drin. Mit 1,69 Millionen Gesamtzuschauern stellte man allerdings einen neues Reichweiten-Tief auf.

Am Nachmittag hatte RTL mit "Vorher Nachher" größere Probleme, das Makeover-Format erreichte nur 5,3 Prozent Marktanteil und schrammte damit nur knapp an einem neuen Negativrekord vorbei. Eine alte "Superhändler"-Ausgabe holte davor aber ebenfalls nur 7,0 Prozent, eine neue Folge kam um 14 Uhr allerdings auf deutlich bessere 13,0 Prozent.

