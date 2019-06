Super RTL auf Augenhöhe mit Vox, RTL II und kabel eins

© Super RTL

Super RTL erzielte mit dem Film "Einmal Mond und zurück" am Freitagabend hervorragende Quoten und lag in der Primetime auf Augenhöhe mit den Privatsendern der zweiten Generation. Auch für den Disney Channel lief's wieder gut



01.06.2019 - 10:10 Uhr von Uwe Mantel 01.06.2019 - 10:10 Uhr

Der Animationsfilm "Einmal Mond und zurück" lockte am Freitagabend insgesamt 750.000 Zuschauer zu Super RTL, was schon beim Gesamtpublikum für sehr gute 2,8 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 320.000 Zuschauer aus dieser Altersgruppe für einen hervorragenden Marktanteil von 4,4 Prozent - und dafür, dass Super RTL auf Augenhöhe und zeitweise sogar vor Vox, RTL II und kabel eins lag.

So startete Vox um 20:15 Uhr nämlich mit gerade mal 230.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern für "Law & Order: Special Victims Unit" in den Abend, was um 20:15 Uhr nur 3,3 Prozent Marktanteil entsprach. Dann ging's aber schrittweise über 4,2 auf 5,3 Prozent nach oben. "Chicago P.D." ließ den Marktanteil nach 23 Uhr dann aber bereits wieder auf 4,6 Prozent sinken. Bei RTL II sahen wie bei Super RTL genau 320.000 14- bis 49-jährige Zuschauer "American Pie 2", der Marktanteil lag bei 4,5 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt fiel die Reichweite mit 460.000 Zuschauern deutlich geringer aus als bei Super RTL. kabel eins kam mit "Elementary" zum Start in den Abend auf 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Navy CIS" zunächst auf 3,9 Prozent zurückfiel. Erst die zweite Folge verbesserte sich dann wieder auf 4,7 Prozent Marktanteil.

Doch nicht nur Super RTL wusste am Freitagabend mit familiengerechter Unterhaltung zu punkten, auch beim Konkurrenten Disney Channel kann man zufrieden sein. "Bärenbrüder 2" erzielte dort mit 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls einen Wert weit über dem Senderschnitt. Allerdings gelang es dem Sender einmal mehr nicht, diesen Erfolg auch am späteren Abend zu halten. "Disney Magic Moments" musste sich danach mit nur 0,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Auch bei Super RTL ging's im weiteren Verlauf deutlich nach unten, "Columbo: Tödliche Kriegsspiele" erzielte aber trotzdem noch solide 1,8 Prozent Marktanteil.

