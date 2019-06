RTL überzeugt mit TV-Ranking, Super RTL mit Asterix

© RTL

Abseits der Champions League hat vor allem RTL am Samstag gute Quoten einfahren können. "Die 100 größten Fernsehmomente der Welt" punkteten über vier Stunden hinweg. Unter den kleinen Sendern kam dagegen Super RTL dank Asterix groß raus.



02.06.2019 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 02.06.2019 - 09:14 Uhr

RTL hat am Samstag als einziger Sender einen zweistelligen Tagesmarktanteil in der Zielgruppe einfahren können. Das lag weniger an der Daytime, wo die Marktanteile über Stunden hinweg einstellig blieben, als viel mehr an der Rankingshow in der Primetime. Über vier Stunden hinweg verbuchten "Die 100 größten Fernsehmomente der Welt" im Schnitt nämlich 920.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, sodass der Marktanteil bei sehr guten 15,5 Prozent lag. Die direkt hinterhergeschobene Wiederholung brachte es zudem nach Mitternacht noch einmal auf 15,2 Prozent.

Den Tagessieg musste RTL allerdings dem Pay-TV-Sender Sky überlassen, der mit dem Final der Champions League überzeugte (DWDL.de berichtete). Insgesamt wollten 1,80 Millionen Zuschauer das TV-Ranking sehen, ARD und ZDF konnten mit ihren Krimis allerdings noch mehr Zuschauer vor den Fernseher locken. Doch nicht nur für RTL lief es in Konkurrenz zum Fußball gut, auch Sat.1 erwischte mit dem Spielfilm "Störche - Abenteuer im Anflug" einen guten Start in den Abend. Auf 1,34 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,0 Prozent in der Zielgruppe kam der Streifen um 20:15 Uhr.

Gegen 22 Uhr folgte allerdings der Absturz: Zu diesem Zeitpunkt geriet "So spielt das Leben" völlig unter die Räder und sank auf 5,3 Prozent Marktanteil. Weil auch tagsüber durchweg Quoten-Tristesse herrschte, musste sich Sat.1 letztlich mit einem Tagesmarktanteil von nur 6,1 Prozent begnügen, sodass man nur auf Augenhöhe mit kabel eins lag. ProSieben war zwar etwas erfolgreicher, konnte dafür am Abend durchweg nichts reißen: "Die Tribute von Panem - Catching Fire" blieb mit 700.000 Zuschauern und 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenso blass wie "Jack Reacher" im Anschluss mit 7,9 Prozent.

RTL II kann mit seinen Film-Quoten dagegen zufrieden sein: "Hot Fuzz - Verbrechen verboten" schaffte zum Start in den Abend ordentliche 5,7 Prozent Marktanteil und "Shaun of the Dead" steigerte sich später auf 7,9 Prozent - und damit deutlich über dn Senderschnitt. Schwächster der großen Privatsender war Vox, wo der Spielfilm "Mit besten Absichten" gerade mal 3,2 Prozent Marktanteil schaffte. Mit insgesamt 430.000 Zuschauern lag Vox nur knapp vor Tele 5 und sogar weit hinter Super RTL. Dort bewegte "Asterix - Operation Hinkelstein" nämlich 730.000 Zuschauer zum Einschalten, in der Zielgruppe waren tolle 5,6 Prozent Marktanteil drin.

