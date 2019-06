Vox-Gärtner setzen sich gegen Vera Schwiegersöhne durch

© MG RTL D

Die RTL-Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" hat am Sonntag die neuen Kandidaten präsentiert, konnte aber nicht an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen. In der Zielgruppe lag "Ab ins Beet" vorne, Sat.1 legte am Vorabend sogar kräftig zu.



03.06.2019 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 03.06.2019 - 08:57 Uhr

Hat "Schwiegertochter gesucht" seine besten Zeiten hinter sich? Nachdem die jüngste Staffel der Kuppelshow bereits mit einem Tiefstwert zu Ende gegangen ist, hielt sich nun auch das Interesse an der Vorstellung der neuen Kandidaten in Grenzen. 1,88 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntag im Vorabendprogramm ein, in der Zielgruppe reichte es für nur 11,4 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Im vorigen Jahr erzielte die Vorstellungsrunde noch mehr als 16 Prozent. Diesmal musste sich "Schwiegertochter gesucht" dagegen bei den 14- bis 49-Jährigen sogar knapp der Vox-Dokusoap "Ab ins Beet" geschlagen geben, die zur selben Zeit auf 11,5 Prozent Marktanteil kam.

Kräftig im Aufwind befand sich außerdem "Das große Backen" in Sat.1: Die Profi-Version erreichte zwar wegen des hochsommerlichen Wetters insgesamt weniger Zuschauer als vor einer Woche - nämlich 1,19 Millionen -, konnte ihren Marktanteil im Gegenzug aber kräftig ausbauen. Der Wert stieg beim jungen Publikum um fast vier Prozentpunkte auf überzeugende 11,9 Prozent. Damit lag "Das große Backen - Die Profis" erstmals deutlich über dem Senderschnitt. Mäßig lief's dagegen für ProSieben am Vorabend: Dort brachte es "Galileo 360°" zunächst auf 8,2 Prozent Marktanteil, "Galileo" selbst erzielte anschließend 9,9 Prozent.

RTL tat sich indes auch abseits von "Schwiegertochter gesucht" schwer - fast durchweg verzeichnete der Sender am Sonntag nur einstellige Marktanteile. Das galt auch für die kurzfristig ins Programm genommene Sondersendung zum Champions-League-Sieg von Jürgen Klopps FC Liverpool. "Kloppos Krönung" erzielte ab 16:45 Uhr lediglich 6,2 Prozent Marktanteil. Mehr als 560.000 Zuschauer waren nicht dabei. Allerdings zeigte der Quoten-Trend im Laufe der zwei Stunden klar nach oben: Als RTL um kurz nach 18 Uhr das Promi-Magazin "Exclusiv - Weekend" einschob, lag der Marktanteil schon bei 13,3 Prozent.

Meistgesehene RTL-Sendung des Tages waren jedoch die Nachrichten: 2,64 Millionen waren am Tag des Rücktritts von SPD-Chefin Andrea Nahles dabei, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei sehr guten 16,4 Prozent. "Schwiegertochter gesucht" verlor im Anschluss somit fast 800.000 Zuschauer im Vergleich zum Vorprogramm.

