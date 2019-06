Starker Start für neue Vox-Serie "Das Wichtigste im Leben"

© TVNOW / Martin Rottenkolber

Der Start der neuen Vox-Serie "Das Wichtigste im Leben" ist geglückt. Besonders glücklich dürfte man dabei in Köln über den Verlauf des Abends sein: Die zweite Folge zählte noch deutlich mehr Zuschauer als die erste.



06.06.2019 - 09:01 Uhr von Uwe Mantel 06.06.2019 - 09:01 Uhr

Mit "Das Wichtigste im Leben" brachte Vox am Dienstag seine dritte eigenproduzierte Serie an den Start und verzichtete während der Auftaktfolge sogar komplett auf Werbung, um Zuschauer einzusammeln. Diese Rechnung ging offensichtlich auf - denn im Lauf des Abends legte die Serie deutlich zu. Die erste Folge kam im Schnitt bereits auf solide 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 1,16 Millionen Zuschauer insgesamt. Die direkt im Anschluss gezeigte zweite Episode steigerte sich dann noch auf 1,47 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog auf 9,0 Prozent an.

Die Chancen stehen also gut, dass Vox nach dem Erfolg mit dem "Club der Roten Bänder" und dem Fehlschlag mit "Milk & Honey" nun wieder ein Erfolg im Serien-Bereich gelingt - auch wenn ein gelungener Start längst keine Garantie für einen dauerhaften Erfolg ist, wie der Blick auf "Milk & Honey" zeigt. Damals reichte es in der ersten Woche sogar für knapp 10 Prozent Marktanteil, ehe in Woche 2 der Absturz folgte. Die Tatsache, dass die zweite Folge deutlich mehr Zuschauer zählte, dürfte Vox aber begründete Hoffnung geben, dass das diesmal nicht passiert.

Nach "Das Wichtigste im Leben" ging's für Vox dann allerdings deutlich nach unten. Die Wiederholung von "Gone" musste sich mit 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben, "Law & Order: Special Victims Unit" kam ebenfalls nur auf 5,1 Prozent Marktanteil. Auch bei ProSieben lief's nur zum Start in den Abend gut. "Grey's Anatomy" erzielte dort einmal mehr gute 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Hoffnung, die Zuschauer danach mit zwei alten Folgen der Serie zu halten, erfüllte sich aber nicht. Der Marktanteil sackte um 21:18 Uhr auf zunächst 6,9 und dann 6,5 Prozent ab - auch das könnte Vox zu diesem Zeitpunkt zu ein paar zusätzlichen Zuschauern verholfen haben. "Lucifer" blieb am späten Abend mit 7,0 Prozent Marktanteil ebenfalls klar unter dem ProSieben-Schnitt. Zu diesem Zeitpunkt sortierte sich ProSieben dann auch hinter kabel eins ein, wo ab 22:27 Uhr der Film "District 9" 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen erzielte. "Red Planet" lief um 20:15 Uhr mit 5,4 Prozent Marktanteil zumindest solide.

