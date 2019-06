Fußball-Frauen treiben ZDF-Quoten in die Höhe

© ZDF

Das DFB-Team der Frauen hat sich bei der WM gegen Spanien durchgesetzt, das sorgte im ZDF für einen neuen Rekord. Mehr als sechs Millionen Menschen sahen zu. Mit dem Schalko-Krimi "Höhenstraße" waren die Mainzer in der Primetime dagegen weniger erfolgreich.



13.06.2019 - 08:48 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2019 - 08:48 Uhr

6,15 Millionen Menschen haben sich am Mittwochvorabend das Frauenfußball-WM-Spiel der deutschen Nationalelf gegen Spanien angesehen. So hoch war die Reichweite während der laufenden WM noch nie. Das Spiel, das um 18 Uhr angepfiffen wurde, war damit nicht nur so erfolgreich wie keine andere Sendung am Mittwoch im deutschen Fernsehen, es bescherte dem ZDF auch sehr starke 29,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren ebenfalls sehr gute 20,7 Prozent drin, 1,13 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Nur "GZSZ" hatte noch etwas mehr junge Zuschauer.

Auch die knapp einstündige Vorberichterstattung sorgte bereits für sehr gute Quoten. Knapp drei Millionen waren bereits ab kurz nach 17 Uhr dabei, damit erzielte das ZDF 17,1 Prozent. In der Primetime ging den Mainzern dann allerdings die Luft aus. Der hochgelobte und mit dem Deutschen Fernsehkrimipreis ausgezeichnete ORF-Landkrimi "Höhenstraße" kam nur auf 2,49 Millionen Zuschauer. Vielleicht war das Interesse auch so gering, weil der Streifen schon vor zweieinhalb Jahren erstmals in Österreich zu sehen war. Der Marktanteil lag bei enttäuschenden 9,3 Prozent.

Das "heute-journal" bewies im Anschluss aber mal wieder seine Stärke und steigerte sich auf 3,47 Millionen Zuschauer und 14,0 Prozent. Und so fiel der kleine Durchhänger in der Primetime letztlich kaum ins Gewicht - gerade auch weil der Vorabend wie erwähnt fantastisch lief. Das ZDF beendete den Mittwoch jedenfalls als Marktführer und erreichte einen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,8 Prozent. Der Abstand auf dem Zweitplatzierten war groß: Das Erste kam nur auf 10,0 Prozent.

Hinzu kommt, dass am Mittwoch auch ZDFneo extrem stark unterwegs gewesen ist. Der Tagesmarktanteil des Spartensenders lag bei 4,8 Prozent und damit noch vor Vox (4,4 Prozent) und ProSieben (3,5 Prozent). ZDFneo unterhielt mit "Wilsberg" in der Primetime 2,35 Millionen Zuschauer, "Ein starkes Team" erreichte danach 1,86 Millionen. In beiden Fällen konnte man sich über 8,8 Prozent Marktanteil freuen.

ZDFneo hat nicht nur von der Primetime-Schwäche des großen Bruder profitiert, sondern auch von der des Ersten. Denn auch dort blieb man mit dem Krimi "Falsche Siebziger" bei unterdurchschnittlichen Werten hängen. 2,59 Millionen Zuschauer sorgten für 9,7 Prozent Marktanteil. "Maischberger" landete später am Abend mit leicht überarbeitetem Konzept bei noch 1,40 Millionen Zuschauern, damit waren ebenfalls 9,7 Prozent drin.

Teilen