RTL siegt mit Schnipselshow, ProSieben punktet mit Film

RTL sicherte sich mit der Schnipselshow "Die 100 unfassbarsten Momente zum Lachen und Weinen" am Freitagabend die klare Marktführung in der Zielgruppe, Sat.1 tat sich einmal mehr sehr schwer. Zufrieden sein kann hingegen bei ProSieben und dem Ersten



22.06.2019 - 09:24 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2019 - 09:24 Uhr

RTL betrieb am Freitagabend mal wieder Recycling und klebte einfach 100 irgendwo aufgefundene "Momente zum Lachen und Weinen" aneinander - und das mit ziemlichem Erfolg. Die neueste Ausgabe der Rankingshow "Die 100..." setzte sich mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen am Freitagabend klar an die Spitze. Das Format erzielte damit diesmal sogar deutlich bessere Quoten als in den vergangenen beiden Jahren, als die Ausbeute eher mäßig war. Die Gesamtreichweite blieb trotzdem überschaubar: 1,96 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, was einem Marktanteil von 8,6 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach.

Dagegen hatte Sat.1 mit "Reingelegt - Die lustigsten Comedy-Fallen der Welt" keine Chance. Mehr als 6,6 Prozent Marktanteil waren für die Sendung in der Zielgruppe nicht zu holen. Hier wurde insgesamt nichtmal die Marke von einer Million Zuschauern geknackt, nur 950.000 waren es insgesamt. Im Anschluss konnte "Genial daneben" zwar im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Wochen den Marktanteil erneut leicht steigern, mit nun 7,1 Prozent Marktanteil ist die Panelshow aber noch immer klar unter dem Soll. 980.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Erfreulich unterdessen: Eine alte Folge von "Knallerfrauen" ließ den Zielgruppen-Marktanteil im Anschluss immerhin einmal kurz in den zweistelligen Bereich steigen.

Zweistellig war auch das Ergebnis von ProSieben: Der Film "Interstellar" bescherte dem Sender am Freitagabend einen guten Marktanteil von 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,23 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Und weil der Film mit Überlänge gesegnet war, machte es auch nicht allzu viel, dass im Anschluss "Shootout" mit nur 7 Prozent Marktanteil unterging. Der Film startete ohnehin erst um kurz vor Mitternacht. Gewohnt gut fuhr am Freitagabend auch wieder RTL II mit seinem Film-Programm: "Rambo" erzielte um 20:15 Uhr bereits ordentliche 6,3 Prozent Marktanteil, danach holten "Rambo II" und "Rambo III" jeweils über 8 Prozent in der Zielgruppe.

Beim Gesamtpublikum setzte sich unterdessen Das Erste mit "Camping mit Herz" durch. Der Film erzielte dank 3,88 Millionen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 9,7 Prozent Marktanteil ungewöhnlich gut. Das ZDF setzte nur Krimi-Wiederholungen dagegen, kann angesichts dessen mit den 3,64 Millionen Zuschauern für "Die Chefin" und 3,54 Millionen für "Letzte Spur Berlin" aber trotzdem zufrieden sein. "Eichwald, MdB" fand auf dem "heute-show"-Sendeplatz hingegen wieder kaum Zuschauer. 770.000 schalteten ein, mehr als 4 Prozent Marktanteil war damit nicht zu holen.

