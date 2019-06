U21-EM: Rund 7 Millionen sehen Spiel gegen Österreich

© UEFA

Mit rund sieben Millionen Zuschauern war das letzte Spiel der Gruppenphase, in dem das deutsche U21-Team gegen Österreich ran musste, das bislang meistgesehene. RTL hielt in der Primetime trotzdem gut dagegen.



24.06.2019 - 09:05 Uhr von Uwe Mantel 24.06.2019 - 09:05 Uhr

Mit bislang um die fünf Millionen Zuschauern waren die ersten beiden Spiele des deutschen Teams bei der U21-Fußball-EM bereits durchaus erfolgreich, am Sonntag ging's mit dem Duell gegen Österreich nun aber nochmal deutlich nach oben. 6,97 Millionen Zuschauer verfolgten im Schnitt die Partie im ZDF, das reichte beim Gesamtpublikum für einen Marktanteil von 25,5 Prozent beim Gesamptublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 19,7 Prozent Marktanteil erzielt.

Damit setzte sich der Fußball in der Primetime auch gegen den "Tatort" durch - der allerdings auch nur mit einer alten Folge aufwartete. Dass trotzdem fünf Millionen Zuschauer einschalteten, ist für Das Erste also gleichwohl ein Erfolg. Der Marktanteil lag bei 17,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei Jung und Alt war der "Tatort" somit der stärkste Fußball-Verfolger.

Zufrieden sein kann mit der Sonntags-Primetime aber auch RTL, wo der Film "White House Down" mit 14,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen wusste. 2,08 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. ProSieben hingegen blieb blass und kam mit "Jupiter Ascending" nicht über 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, ganz schlecht lief's für Sat.1, wo "Der Herr der Ringe - Die Gefährten" bei 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe stecken blieb. Damit lag Sat.1 gar nicht so weit vor Vox, wo "Promi Shopping Queen" mit 5,6 Prozent Marktanteil allerdings ebenfalls wieder klar unterm Soll blieb. RTL II kann mit 5,4 Prozent Marktanteil für "Asterix & Obelix - Im Auftrag ihrer Majestät" hingegen vollauf zufrieden sein. kabel eins fuhr mit den "Sommertrends 2019" 4,5 Prozent Marktanteil ein.

Doch nochmal zurück zum Fußball: Neben der U21-EM punktete am Vorabend auch bereits die Frauen-WM. Das Spiel zwischen England und Kamerun verfolgten im Schnitt 2,62 Millionen Zuschauer im Ersten, das reichte ab 17:30 Uhr für überzeugende 15,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 12,8 Prozent Marktanteil gut aus.

