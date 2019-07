Vox punktet mit Mälzer und Cordalis-Special

© MG RTL D / 99pro media GmbH

Eine alte Folge von "Kitchen Impossible" bescherte Vox auch in dieser Woche wieder erstaunlich gute Quoten. Am späten Abend stieß dann auch das Costa-Cordalis-Special von "Goodbye Deutschland" auf großes Interesse.



09.07.2019 - 09:38 Uhr von Uwe Mantel 09.07.2019 - 09:38 Uhr

Von solchen Werten können viele Produktionen selbst bei Erstausstrahlungen nur träumen: "Kitchen Impossible" bescherte Vox am Montag mit einer Wiederholung erneut richtig gute Quoten: 8,9 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit weit über dem Vox-Senderschnitt, der in diesem Monat bislang nur bei 6,8 Prozent liegt. Insgesamt hatten 1,05 Millionen Zuschauer eingeschaltet, beim Gesamtpublikum entsprach das soliden 4,3 Prozent Marktanteil.

Ab 23:30 Uhr schloss sich dann eine Sonderausgabe von "Goodbye Deutschland" an, in der nochmal der kürzlich verstorbene Costa Cordalis zu sehen war, der sich 2014 für das Format auf die Reise in seine Heimat begeben hatte. 570.000 Zuschauer blieben zu später Stunde noch dran und ließen den Marktanteil beim Gesamtpublikum deutlich auf 5,7 Prozent steigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde das hohe "Kitchen-Impossible"-Niveau mit 9,0 Prozent gehalten.

Recht zufrieden sein kann man mit dem Montagabend aber auch bei RTL II, obwohl auch dort nur Archivware gezeigt wurde: "Promis auf Hartz IV" erreichte um 20:15 Uhr trotzdem solide 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Naked Attraction" steigerte sich im Anschluss auf 6,8 Prozent. 880.000 Zuschauer interessierten sich für die nackten Tatsachen. "Exclusiv - Die Reportage" hielt sich danach bei 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch kabel eins fuhr mit seiner Primetime gut: Der Film "Matrix" holte um 20:15 Uhr bereits ordentliche 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Matrix Reloaded" steigerte sich im Anschluss auf 7,1 Prozent.

