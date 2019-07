ProSieben: Primetime zweistellig, tagsüber schlecht

© ProSieben

In der Primetime hat sich ProSieben am Sonntag solide präsentiert, sonst lief für den Sender aber nichts zusammen. Sat.1 dagegen enttäuschte ab 20:15 Uhr, am Vorabend erzielte Julia Leischik einen neuen Staffel-Bestwert. RTL II und kabel eins drehten erst spät auf.



15.07.2019 - 09:29 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2019 - 09:29 Uhr

ProSieben hat am Sonntag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielt und war damit erster Verfolger von RTL. Das zeigt schon ganz gut, wie schwach die anderen Sender unterwegs waren. Doch mit diesem Wert war es natürlich auch für ProSieben kein erfolgreicher Tag. Dabei lief es in der Primetime noch ganz solide. Der Film "Deepwater Horizon" erreichte knapp eineinhalb Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 10,1 Prozent gemessen . "Prometheus - Dunkle Zeichen" erreichte danach immerhin noch 9,7 Prozent.

Die Probleme von ProSieben lagen am Sonntag im Tagesprogramm, wo man zu keiner Zeit zweistellige Werte einfahren konnte. Mit den Spielfilm-Wiederholungen von "Arthur", "Runner, Runner" und "Need for Speed" erzielte man über Stunden hinweg tief einstellige Werte und auch "Galileo" blieb am Vorabend bei schlechten 6,9 Prozent hängen.

Bei Sat.1 dagegen versagte die Primetime. Mit dem Film "Allied - Vertraute Fremde" erreichte man zwar ebenfalls etwa eineinhalb Millionen Zuschauer, davon waren aber nur 560.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag daher nur bei 6,6 Prozent. Auch "Gangster Squad" kam danach nur auf 7,1 Prozent. Am späten Nachmittag sowie am Vorabend lief es dagegen deutlich besser. Die Wiederholung von "Der König der Löwen" erreichte 12,6 Prozent und eine alte Ausgabe von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" holte 10,9 Prozent. Richtig gut performte Leischik dann mit einer neuen Folge: 3,24 Millionen Menschen schalteten ab kurz vor 19 Uhr ein, das ist ein neuer Bestwert für die laufende Staffel. Und auch in der Zielgruppe lag man mit 11,7 Prozent im grünen Bereich.

Eine ähnliche Entwicklung am Sonntagabend hatten RTL II und kabel eins. Beide Sender taten sich zunächst schwer, drehten zu später Stunde aber spürbar auf. Bei kabel eins kam "Abenteuer Leben Spezial" nur auf 4,0 Prozent Marktanteil, "Abenteuer Leben am Sonntag" erzielte im Anschluss jedoch mit 8,3 Prozent einen neuen Jahresbestwert. RTL II erreichte mit dem Film "Verliebt in die Braut" zunächst nur 3,4 Prozent, die Komödie "All Inclusive" steigerte sich ab 22:20 Uhr aber auf deutlich bessere 9,1 Prozent. Damit lag man zu dieser Sendezeit fast auf Augenhöhe mit RTL.

Teilen