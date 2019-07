RTL-Hitzespecial läuft gut - doch gibt "Jenny" den Rest

© TVNOW / Richard Hübner

RTL lag mit seinem XXL-Hitzespecial am Donnerstag bei den jüngeren Zuschauern noch vor dem "Brennpunkt". Doch die Verschiebung von "Jenny - Echt gerecht" um eine Stunde ließ die Quoten der Serie vollends abstürzen.



26.07.2019 - 09:30 Uhr von Uwe Mantel 26.07.2019 - 09:30 Uhr

Der Blick auf die Quoten vom Donnerstagabend gleicht bei den Verantwortlichen bei RTL einem Wechselbad der Gefühle. Die gute Nachricht: Das auf eine Stunde ausgedehnte "RTL Aktuell Spezial" über die "Rekordhitze in Deutschland" schlug sich gegen die übermächtige Konkurrenz durch "The Masked Singer" sehr wacker. Immerhin 13,1 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit setzte sich RTL beim jüngeren Publikum im Hitzespecial-Duell an die Spitze, der - mit 15 Minuten deutlich kürzere - "Brennpunkt" im Ersten kam auf 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Beim Gesamtpublikum waren die Verhältnisse freilich ganz anders: Mit 4,23 Millionen Zuschauern holte der "Brennpunkt" da den Tagessieg, während RTL insgesamt mit 1,79 Millionen Zuschauer nur magere 7,2 Prozent Marktanteil erreichte. Doch das ist mit Blick auf den Donnerstagabend die geringste Sorge von RTL - denn die durch die Hereinnahme des Hitze-Specials nötig gewordene Verschiebung von "Jenny - Echt gerecht" um eine Stunde nach hinten hat der Serie gar nicht gut getan.

Viele rechneten wohl gar nicht damit, dass die Serie überhaupt noch zu sehen sein würde. Jedenfalls schalteten diesmal nur 1,03 Millionen Zuschauer ein - das waren knapp 30 Prozent weniger als noch in der vergangenen Woche. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging weiter auf 4,2 Prozent zurück, bei den 14- bis 49-Jährigen sackte der Marktanteil auf desolate 6,2 Prozent ab. Auch in den vergangenen Wochen hatte "Jenny" gegen die starke Konkurrenz schon einstellige Marktanteile hinnehmen müssen, war aber zumindest in der Nähe der 10-Prozent-Marke geblieben.

Marktanteils-Trend: Jenny - echt gerecht!



Auch im weiteren Verlauf des Abends tat sich RTL mit Serien-Wiederholungen sehr schwer: "Sankt Maik" kam nicht über 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, eine alte "Jenny"-Folge erzielte nach 23 Uhr dann noch 7,3 Prozent Marktanteil. Erst zum "Nachtjournal" fand RTL dann wieder zurück in die Erfolgsspur: Mit 13,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief das angesichts des miesen Vorlaufs erstaunlich gut. 880.000 Zuschauer sahen insgesamt zu - mehr als bei "Sankt Maik" und der "Jenny"-Wiederholung zuvor.

Teilen