Gewitter-"Fernsehgarten" lässt die Quoten steigen

Der turbulente "ZDF-Fernsehgarten" hat am Sonntag für starke Quoten gesorgt - beim jungen Publikum fuhr die Live-Show sogar den höchsten Marktanteil der laufenden Saison ein. Im Anschluss fand dann auch das "Duell der Gartenprofis" sein Publikum.



29.07.2019 - 09:24 Uhr von Alexander Krei 29.07.2019 - 09:24 Uhr

Dieser "ZDF-Fernsehgarten" wird noch lange in Erinnerung bleiben: Wegen eines Gewitters schickte der Sender das Publikum vorzeitig nach Hause und ließ Moderatorin Andrea Kiewel zusammen mit ihren Ballermann-Gästen improvisieren. Den Quoten hat das Chaos nicht geschadet: Mit 2,37 Millionen Zuschauern schrammte die Live-Show am Sonntag nur knapp am bisherigen Saison-Bestwert vorbei, der Marktanteil lag bei starken 19,1 Prozent und machte das ZDF zur Mittagszeit zum Marktführer beim Gesamtpublikum.

Noch dazu lief es auch beim jungen Publikum prächtig: 470.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil des "Fernsehgartens" auf 11,5 Prozent, sodass der Jahres-Rekord hier sogar um einen Prozentpunkte übertroffen werden konnte. Das Fernduell mit "Immer wieder sonntags" gewann Kiewel somit deutlich: Die ARD-Show hatte es im Vorfeld auf 1,55 Millionen Zuschauer sowie 15,6 Prozent Marktanteil gebracht und musste sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,6 Prozent begnügen.

Der erfolgreiche Vorlauf sorgte zudem auch im Anschluss noch für gute Quoten: Für das "Duell der Gartenprofis" interessierten sich noch 1,77 Millionen Zuschauer, die für 13,3 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den jungen Zuschauern konnte sich das ZDF über 9,5 Prozent freuen. Erst danach tat sich das ZDF deutlich schwerer: Der Spielfilm "Zeit des Erwachens" fiel gegen die Formel 1 auf 1,01 Millionen Zuschauer, "planet e." erreichte später sogar nur 640.000 Zuschauer und 3,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

Für Zufriedenheit dürfte auf dem Lerchenberg derweil auch ZDFneo sorgen, wo sich etwa die Krimiserie "Death in Paradise" am Vorabend auf bis zu 820.000 Zuschauer und 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte. Darüber hinaus lag um 20:15 Uhr auch "Marie Brand und die Spur der Angst" gut im Rennen: 1,44 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Krimi-Wiederholung, die damit nur knapp hinter ProSieben und deutlich vor Vox landete.

