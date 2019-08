"Sommerhaus der Stars" punktet auch in der Wiederholung

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Abseits des Supercups war am Samstag für die meisten Sender nicht allzu viel drin. Ein ARD-Drama und RTL schlugen sich noch am besten. Das "Sommerhaus der Stars" sorgte dafür, dass der Privatsender am späten Abend noch einmal aufdrehte.



04.08.2019 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 04.08.2019 - 09:35 Uhr

Dem quotenstarken Supercup mit mehr als acht Millionen Zuschauern konnten am Samstagabend nur wenige Sender etwas entgegensetzen. Nachdem die "Tagesschau" zunächst von 5,04 Millionen Zuschauern gesehen wurde, ging der ARD-Spielfilm "Ein Wochenende im August" und 20:15 Uhr mit immerhin 3,32 Millionen Zuschauern und einem guten Marktanteil von 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum als stärkster Fußball-Verfolger hervor. Bei den 14- bis 49-Jährigen geriet das Drama jedoch mit nur 5,0 Prozent unter die Räder.

Hier gelang einzig RTL ein zweistelliger Marktanteil - und zwar ausgerechnet mit einer Wiederholung. Das "Supertalent"-Special "Dieters 30 Sternstunden" kam auf solide 11,2 Prozent Marktanteil und lockte insgesamt 1,69 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Für beachtliche Quoten sorgte allerdings vor allem "Das Sommerhaus der Stars": Nachdem die Sendung schon am Dienstag glänzend performte, punktete die Wiederholung nun am späten Abend noch einmal bei 1,19 Millionen Zuschauern. In der Zielgruppe stieg der Marktanteil auf überzeugende 14,5 Prozent an.

Die anderen Privatsender blieben hingegen in der Primetime allesamt einstellig: So erreichte etwa ProSieben um 20:15 Uhr mit "Kill the Boss" nur 6,2 Prozent Marktanteil, die Fortsetzung "Kill the Boss 2" tat sich erstaunlicherweise mit 5,9 Prozent sogar noch schwerer. Noch schwerer tat sich Sat.1, wo "Ice Age" mit 4,9 Prozent unter die Räder geriet und "Rush Hour 3" direkt danach sogar nicht über 4,3 Prozent hinauskam. Vergleichsweise gut bedient war noch Vox, das mit "A World Beyond" auf solide 6,8 Prozent Marktanteil kam.

Als Schlusslicht unter den großen Sendern ging jedoch "Into the Blue" bei RTL II hervor. Der Streifen lockte gerade mal 470.000 Zuschauer vor den Fernseher und musste sich mit schwachen 2,9 Prozent Marktanteil begnügen. "Game of Thrones" erzielte im Anschluss sogar nur 2,4 Prozent. kabel eins setzte indes durchweg auf Krimis und verbuchte zunächst mit "Hawaii Five-0" nur 3,7 Prozent Marktanteil. Am späten Nachmittag überraschte die eigentlich längst abgeschriebene Serie "Blue Bloods" hingegen mit bis zu 6,9 Prozent in der Zielgruppe.

