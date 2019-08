DFB-Pokal startet mit guten Quoten bei Sport1

© DWDL.de / Alexander Krei

Zum ersten Mal hat Sport1 am Freitagabend ein Spiel des DFB-Pokals übertragen und immerhin fast zwei Millionen Zuschauer fanden den Weg. In der Zielgruppe lag der Sender mit dem BVB-Sieg gegen Uerdingen auf dem vierten Platz



10.08.2019 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 10.08.2019 - 09:22 Uhr

Die neue Pokal-Saison ist eröffnet - und im Fernsehen gab's eine echte Premiere. Mit Sport1 übertrug nämlich erstmals ein privater Free-TV-Sender ein Spiel des DFB-Pokals. Die Quoten waren auf Anhieb gut, auch wenn Sport1 freilich ein ganzes Stück von jenen Reichweiten entfernt blieb, die die ARD in den vergangenen Jahren mit ihren Übertragungen verbuchte. Immerhin 1,82 Millionen Zuschauer fanden dennoch den Weg zu Sport1, wo man sich für das Spiel zwischen Uerdingen und Borussia Dortmund entschieden hatte.

Der Marktanteil belief sich auf starke 7,3 Prozent beim Gesamtpublikum und lag damit weit über den Normalwerten des Senders, die sich sonst auf rund ein Prozent belaufen. In der Zielgruppe bewegte sich die Live-Übertragung des Pokalspiels auf ähnlichem Niveau: 510.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten einen Marktanteil von 7,2 Prozent. Sport1 lag dadurch am Freitagabend beim jungen Publikum auf Anhieb auf dem vierten Platz und noch vor Vox, kabel eins und RTL II, aber auch vor den Öffentlich-Rechtlichen.

Das Interesse an den Highlights und den Zusammenfassungen weiterer Spiele war später nicht mehr ganz so groß, hielt aber zumindest noch 520.000 Zuschauer vor dem Fernseher. In der Zielgruppe ging der Marktanteil auf 1,9 Prozent zurück. Der Countdown, den Sport1 schon über zwei Stunden vor dem Anpfiff ansetzte, brachte es zuvor bereits auf 320.000 Zuschauer sowie 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Unterm Strich verhalf der Pokal dem Sender zu einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent.

Wie viele Zuschauer die Pokal-Übertragungen bei Sky erreichten, ist bislang übrigens nicht bekannt, weil hierfür noch keine Zahlen vorliegen. Auch vom ersten Saisonspiel der Premier League fehlen bislang die Quoten.

