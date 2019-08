"Mit 80 Jahren um die Welt" bricht in Woche drei ein

© ZDF/Pheeraphat Jammonsgri

In den ersten beiden Wochen tat sich "Mit 80 Jahren um die Welt" im ZDF bereits schwer, nun folgte aber der große Einbruch. Nicht einmal zwei Millionen Zuschauer sahen zu. ZDFneo dagegen präsentierte sich einmal mehr in bestechender Verfassung.



28.08.2019 - 09:39 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2019 - 09:39 Uhr

Mit rund zweieinhalb Millionen Zuschauern lief es in den vergangenen beiden Wochen für die ZDF-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" zwar nicht sonderlich gut, in Mainz ist man auf diesem Sendeplatz aber ohnehin Kummer gewohnt. In Woche drei sackte die Reichweite der Rentner-Reisegruppe aber spürbar weg: Nur noch 1,97 Millionen Menschen interessierten sich für das Format, der Marktanteil ging auf 7,5 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte es mit 3,4 Prozent den bislang schwächsten Wert der Staffel.

Noch größere Probleme hatte im Anschluss "Frontal 21", das nur von 1,66 Millionen Menschen gesehen wurde. Damit waren 6,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Dass das ZDF mit dieser Primetime trotzdem mit Abstand Tagesmarktführer wurde und 12,9 Prozent erzielte, lag vor allem an der Daytime. Zwischen den früheren Morgenstunden und 20:15 Uhr wurden durchweg zweistellige Marktanteile erzielt. Höhepunkt waren einmal mehr die Dickschiffe "Bares für Rares" und "Die Rosenheim-Cops", die es am Nachmittag auf 22,8 und 23,6 Prozent brachten. Aber auch "SOKO Köln" war am Vorabend für fantastische 18,1 Prozent gut.

Den Sieg in der Primetime musste das ZDF am Dienstag dennoch dem Ersten überlassen, das weiterhin mit Wiederholungen seiner Serienklassiker punktet. "In aller Freundschaft" unterhielt 4,61 Millionen Menschen und damit so viele wie keine andere Sendung, der Marktanteil lag entsprechend bei guten 16,7 Prozent. "Um Himmels Willen" kam zuvor noch auf 3,25 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent.

Auf dem Lerchenberg konnte man sich am Dienstagabend aber immerhin auf ZDFneo verlassen. Dort erzielte eine alte Ausgabe von "Nord Nord Mord" 1,70 Millionen Zuschauer, damit erreichte der kleine Sender 6,3 Prozent Marktanteil. "Ostfriesenblut" kam danach noch auf 1,23 Millionen Zuschauer und 6,0 Prozent. Dadurch erzielte ZDFneo einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,7 Prozent und lag unter anderem vor ProSieben (3,6 Prozent).

