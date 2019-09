"Sommerhaus"-Finale und "Löwen" dominieren den Dienstag

© TVNow/Bernd-Michael Maurer

Auch wenn das "Sommerhaus der Stars" zum Finale noch einmal ein neues Staffel-Tief hinnehmen musste - das Fazit fällt trotzdem positiv aus. Zum Abschied gab's erneut den Tagessieg, doch auch "Die Höhle der Löwen" meldete sich stark zurück.



04.09.2019 - 08:50 Uhr von Alexander Krei 04.09.2019 - 08:50 Uhr

Weil die "Sommerhaus"-Staffel diesmal eine Folge länger ausfiel als in den vergangenen Jahren, trat das Finale am Dienstagabend gegen den Staffel-Auftakt der "Höhle der Löwen" an - ein Aufeinandertreffen zweier Schwergewichte also, das beiden Formaten allerdings erstaunlich wenig schadete. Und so herrscht an diesem Mittwoch gleich doppelte Freude in Köln, denn sowohl "Das Sommerhaus der Stars" als auch "Die Höhle der Löwen" sorgten am Abend zuvor für starke Quoten bei RTL und Vox.

In Führung lag die Promi-Show, auch wenn es zum Abschied ein Staffel-Tief setzte und die Hürde von 20 Prozent Marktanteil erstmals verfehlt wurde. 1,71 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und ein Marktanteil von 19,2 Prozent können sich trotzdem sehen lassen - zumals selbst dieser Tiefstwert noch höher ausfiel als die Bestwerte der vergangenen Staffeln. Im Schnitt verbuchte das "Sommerhaus" in diesem Jahr mehr als 23 Prozent Marktanteil, was nicht zuletzt auf die starke Anfangsphase zurückzuführen ist, in der Michael Wendler noch mitmischte.

Zuschauer-Trend: Das Sommerhaus der Stars



Insgesamt schalteten am Dienstagabend 2,98 Millionen Zuschauer ein und damit ähnlich viele wie in den vergangenen Wochen. "Die Höhle der Löwen" wollten parallel dazu 2,60 Millionen Zuschauer sehen, in der Zielgruppe erzielte die Gründershow bei Vox tolle 17,6 Prozent Marktanteil. Verglichen mit dem Staffel-Auftakt des Vorjahres lief es somit nur geringfügig schlechter. Nun bleibt abzuwarten, was ab der kommenden Woche drin ist, wenn RTL nicht mehr auf seinen sommerlichen Quoten-Hit bauen kann.

Beide Sender punkteten unterdessen auch am späten Abend noch: So hielt Vox mit "Prominent!" noch 1,15 Millionen Zuschauer bei der Stange und verzeichnete 11,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während "Das Sommerhaus von A bis Z" bei RTL auf 1,64 Millionen Zuschauer sowie 17,2 Prozent Marktanteil kam. Sehen lassen können sich zudem die Tageswerte: MIt 14,1 Prozent führte RTL das Feld beim jungen Publikum an, Vox folgte mit genau zehn Prozent auf dem zweiten Rang. Sat.1 und ProSieben hielten mit Marktanteilen von 8,2 und 8,0 Prozent einigen Abstand.

