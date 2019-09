Vox: "Fast & Furious Five" hängt schwache Konkurrenz ab

© MG RTL D

Mit dem Film "Fast & Furious Five" sicherte sich Vox am Donnerstagabend den Primetime-Sieg in der Zielgruppe, während die anderen größeren Privatsender allesamt auf mittelprächtigem bis schwachem Niveau versumpften.



06.09.2019 - 09:41 Uhr von Uwe Mantel 06.09.2019 - 09:41 Uhr

Zunächst vorweg: Die mit Abstand in der klassischen Zielgruppe meistgesehene Sendung des Tages lief auch an diesem Donnerstag gar nicht in der Primetime, sondern schon am Vorabend und hieß "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein und bescherten RTL einen Marktanteil von 18,3 Prozent. Dass die meistgesehene Primetime-Sendung 300.000 junge Zuschauer weniger hatte, sagt schon viel aus - und dass es ein älterer Film aus der "Fast & Furious"-Reihe war, noch mehr. Vox erzielte mit dem fünften Teil sehr gute 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,66 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Außer Vox kann kaum ein größerer Privatsender mit seinem Primetime-Programm so recht glücklich sein. Bei RTL steigerte sich "Jenny - Echt gerecht" nach zwei Wochen mit einstelligen Marktanteilen nun zwar wieder über die 10-Prozent-Marke, allerdings nur ganz knapp. 10,1 Prozent Marktanteil sind angesichts der schwachen Konkurrenz kein Ruhmesblatt. 1,54 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im weiteren Verlauf des Abends dümpelte RTL mit alten Serien zwischen 9,1 und 10,8 Prozent auf ähnlich mauem Niveau weiter vor sich hin.

ProSieben kam mit der Rankingshow "Die Besten" nicht über 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Bei Sat.1 startete "Criminal Minds" mit 7,7 Prozent Marktanteil in den Abend, steigerte sich dann mit Folge 2 auf ordentliche 9,0 Prozent - doch "Bull" ließ am späteren Abend den Marktanteil dann direkt wieder auf zunächst 7,6 und dann sogar 5,6 Prozent sinken.

Wenig gefragt war auch das "Frauentausch"-Best-Of, das bei RTL II nicht über 4,6 Prozent Marktanteil hinaus kam. Immerhin ging's dort im Verlauf des Abends nach oben: "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" wusste mit 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab 22:15 Uhr zu überzeugen. Aufatmen wird man auch bei kabel eins, wo "Rosins Restaurants" nach zwei schwächeren Wochen nun zumindest wieder den Senderschnitt mit 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte. Das "K1 Magazin" erreichte im Anschluss 4,8 Prozent in der Zielgruppe.

