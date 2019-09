Bestwert für "Trucker Babes", starkes "Love Island"

© kabel eins

In Woche drei haben die "Trucker Babes" deutlich zugelegt und einen neuen Staffelbestwert eingefahren, das Format lag sogar hauchdünn vor "Kitchen Impossible". Bei RTL II konnte "Love Island" die Werte des Vorprogramms derweil deutlich verbessern.



16.09.2019 - 09:55 Uhr von Timo Niemeier 16.09.2019 - 09:55 Uhr

Nachdem sich die "Trucker Babes" in den ersten beiden Wochen der laufenden Staffel noch nicht in Bestform präsentiert hatten, ging es nun ein ganzes Stück nach oben. Mit 1,11 Millionen Zuschauern schalteten 120.000 Menschen mehr ein als noch vor einer Woche. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,8 Prozent - das ist ein neuer Staffelbestwert. Die "Trucker Babes" hatten auch mehr Zuschauer als eine alte Ausgabe von "Kitchen Impossible", das aufgrund der langen Sendezeit aber auf 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Bei kabel eins holte am späten Abend noch "Abenteuer Leben am Sonntag" gute Quoten, 5,6 Prozent Marktanteil standen auf der Uhr. Bei Vox steigerte sich "Prominent" noch ein wenig auf 8,2 Prozent. Vox erzielte dann auch einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent und lag damit unter anderem vor ProSieben. kabel eins musste sich trotz der guten Primetime mit nur 4,7 Prozent begnügen, damit war man der schwächste der acht größten Sender. Zurückzuführen ist das auf die Daytime, wo nahezu alle Formate unter der Marke von 5,0 Prozent hängen blieben.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen für RTL II: Nachdem "Love Island" am Freitag auf 6,3 Prozent, und damit einen neuen Staffeltiefstwert, gefallen war und am Samstag pausierte, sah es am Sonntag wieder besser aus. 630.000 Menschen schalteten die Realityshow am späten Abend ein, 420.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag damit bei 7,5 Prozent und weit über dem Senderschnitt. "Love Island" konnte sich damit auch im Vergleich zum Vorprogramm deutlich steigern: Der Film "Wie ausgewechselt" hatte nur 550.000 Zuschauer und erreichte in der Zielgruppe 3,5 Prozent Marktanteil.

