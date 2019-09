Sat.1 landet mit seinen Krimis noch hinter Kabel Eins

© Sat.1

Mit Wiederholungen von "Criminal Minds" lockt Sat.1 kaum noch jemand hinterm Ofen hervor: Am Donnerstagabend landete man damit noch hinter Peter Giesel auf Kabel Eins. Immerhin: Am Vorabend gab's einen Lichtblick für Sat.1.



27.09.2019 - 09:19 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2019 - 09:19 Uhr

Die Zeiten, in denen sich Sat.1 selbst bei Wiederholungen auf die Zugkraft von "Criminal Minds" verlassen konnte, sind lange vorbei - zuletzt taten sich ja sogar die Erstausstrahlungen schon schwer. Und mit alten Folgen ist inzwischen gar nichts mehr zu holen. In dieser Woche sah es so richtig miserabel aus: Weniger als eine Million Zuschauer sahen sich die beiden Folgen ab 20:15 Uhr an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag um 20:15 Uhr bei 4,6 Prozent, eine Stunde später wurden 4,7 Prozent erreicht.

In diesem Umfeld fand auch "Bull" trotz frischer Folgen nur wenig Publikum. Ab 22:15 Uhr zog der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zunächst nur ganz leicht auf 5,6 Prozent an, erst nach 23 Uhr wurde dank schwächerer Konkurrenz immerhin ein solider Wert von 8,2 Prozent Marktanteil erzielt. Erst zu diesem Zeitpunkt gelang es Sat.1 übrigens auch, an der eigentlich kleineren Schwester Kabel Eins vorbeizuziehen.

Die meiste Zeit des Abends lag Kabel Eins in der Zielgruppe hingegen vorn - und das, obwohl auch Peter Giesel schon bessere Tage erlebt hat. "Achtung Abzocke" legte aber zumindest im Vergleich zur Vorwoche leicht zu und kam nun auf solide 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 900.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Das "K1 Magazin" steigerte sich im Anschluss auf 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 820.000 Zuschauer waren hier insgesamt dabei. Die Wiederholung der "Trucker Babes" ließ den Marktanteil nach 23 Uhr sogar auf 7,9 Prozent steigen.

Für RTL II ließ sich der Abend unterdessen ziemlich mau an. "Frauentausch" enttäuschte trotz neuer Folge um 20:15 Uhr mit nur 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 550.000 Zuschauern insgesamt. Immerhin war im Anschluss wieder auf "Love Island" Verlass. Der zweistellige Marktanteil vom Vortag konnte zwar nicht wiederholt werden, mit 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war es trotzdem einer der erfolgreichsten Tage dieser Staffel. 730.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Eine gute Nachricht hielt der Donnerstag aber auch für Sat.1 bereit - und zwar in der Krisenzone am Vorabend. "Genial daneben - Das Quiz" erreichte dort diesmal 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und damit einen Jahresbestwert. 1,14 Millionen Zsuchauer sahen insgesamt zu. "Die Ruhrpottwache" musste sich zuvor allerdings mit mageren 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen.

