"Take Me Out" mit toller Rückkehr nach starkem "Supertalent"

Mit seinem Show-Doppelpack hat RTL am Samstagabend für klare Verhältnisse in der Zielgruppe gesorgt: Erst steigerte sich "Das Supertalent" auf neue Staffel-Bestwerte, dann meldete sich "Take Me Out" mit Spitzen-Quoten aus der Pause zurück.



29.09.2019 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 29.09.2019 - 09:00 Uhr

"Take Me Out" hat sich in den vergangenen Jahren zum erfolgreichsten Begleitprogramm der RTL-Castingshows am Samstagabend gemausert und sich an diesem Wochenende mit eindrucksvollen Quoten zurückgemeldet. Ab 22:40 Uhr verzeichnete die Kuppelshow mit Ralf Schmitz durchschnittlich 2,49 Millionen Zuschauer, sodass sich der Sender schon beim Gesamtpublikum über einen sehr guten Marktanteil von 12,2 Prozent freuen durfte.

Noch besser sah es jedoch in der Zielgruppe aus, wo 1,42 Millionen 14- bis 49-Jährige den Marktanteil auf starke 22,0 Prozent trieben. Hinzu kommt, dass auch eine im Anschluss ausgestrahlte Wiederholung noch einmal exakt 22,0 Prozent einfuhr. Zum Start in den Abend markierte zudem "Das Supertalent" einen neuen Staffel-Bestwert: 1,73 Millionen junge Zuschauer entsprachen tollen 22,6 Prozent Marktanteil und bescherten der RTL-Show den eindeutigen Tagessieg.

Insgesamt waren diesmal 3,95 Millionen Zuschauer dabei und damit fast eine halbe Million mehr als vor einer Woche. Mehr Menschen lockte in der Primetime nur "Wer weiß denn sowas? XXL" vor den Fernseher. Keiner der großen Privatsender konnte nur ansatzweise mit RTL mithalten - einzig Sat.1 erzielte mit "Harry Potter" noch ordentliche 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 1,19 Millionen Zuschauern. Vox tat sich mit "Illuminati" schon schwerer und verbuchte unspektakuläre 6,1 Prrozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Richtig schlecht verlief der Abend jedoch für ProSieben, das mit "Battle of the Sexes - Gegen jede Regel" gerade mal 4,9 Prozent Marktanteil erzielte und nur 680.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte. Nur RTL II und Kabel Eins taten sich mit ihren Serien-Wiederholungen noch schwerer. Und so hatte RTL letztlich auch in der Endabrechnung leichtes Spiel: Auf sehr gute 14,4 Prozent Marktanteil belief sich der Tageswert in der Zielgruppe, Das Erste war hier mit 7,9 Prozent größter Verfolger.

