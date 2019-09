"Wer weiß denn sowas? XXL" setzt sich problemlos durch

© NDR/Morris Mac Matzen

Starke Rückkehr für "Wer weiß denn sowas?": Die XXL-Ausgabe der ARD-Rateshow hat am Samstagabend mit mehr als fünf Millionen Zuschauern den Spitzenplatz belegt. Das ZDF konnte mit der Leichathletik-WM nicht mithalten.



29.09.2019 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 29.09.2019 - 09:18 Uhr

Bevor sich Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton am Montag mit neuen Folgen von "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm zurückmelden, waren sie am Samstagabend schon einmal mit einer XXL-Ausgabe der beliebten Rateshow im Ersten zu sehen - und zwar mit großem Erfolg. 5,08 Millionen Zuschauer waren über drei Stunden hinweg im Schnitt dabei und sorgten für einen tollen Marktanteil von 19,7 Prozent. Damit war "Wer weiß denn sowas? XXL" die klare Nummer Eins beim Publikum.





Geholfen hat wohl auch, dass das ZDF am Samstagabend nicht auf einen Krimi setzte, sondern die Leichtathletik-WM zeigte und damit bis 21:45 Uhr nur mit Mühe mehr als zehn Prozent Marktanteil schaffte. Punkten konnte die ARD-Show zudem beim jungen Publikum, wo 920.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil sorgten. Damit musste sich "Wer weiß denn sowas?" nur der "Supertalent"-Suche bei RTL geschlagen geben (DWDL.de berichtete).

Erfolgreich war Das Erste allerdings bereits am Vorabend mit der Bundesliga-"Sportschau", auch wenn die Marktanteile in Konkurrenz zum BVB-Topspiel bei Sky so niedrig ausfielen wie noch nie in der laufenden Saison: 20,9 Prozent waren dennoch beim Gesamtpublikum drin, während es bei den Jüngeren für 15,4 Prozent reichte. Gleichzeitig markierten die Spielzusammenfassungen mit 4,43 Millionen Zuschauern die bislang höchste Reichweite seit Saisonbeginn.

Das ZDF kam am Nachmittag unterdessen mit der Leichathletik-WM auf 1,66 Millionen Zuschaur und einen guten Marktanteil von 12,8 Prozent, musste sich in der Primetime jedoch wie erwähnt mit nur 10,5 Prozent begnügen. Durchschnittlich 2,72 Millionen Zuschauer sahen die Live-Übertragung zu diesem Zeitpunkt. Um 22:00 Uhr tat sich zudem das "Sportstudio" mit 1,98 Millionen Zuschauern und 8,4 Prozent Marktanteil schwer. Trotz des früheren Sendeplatzes schalteten damit weniger Menschen ein als zuletzt.

