100. "SchleFaz" holt gute, aber keine Rekordquoten

Tele 5 hat den 100. Film seiner Trash-Reihe "SchleFaz" ausgestrahlt und damit gute Quoten eingefahren. Neue Rekorde gab es aber nicht, in dieser Staffel lief es teilweise schon erheblich besser. Sehr gut verlief der Abend für RTLplus.



12.10.2019 - 09:07 Uhr von Timo Niemeier 12.10.2019 - 09:07 Uhr

190.000 Menschen ab drei Jahren haben sich am späten Freitagabend den 100. "SchleFaz" bei Tele 5 angesehen. Zum Jubiläum hatte der Sender bereits vor wenigen Wochen nach Berlin geladen, um dort "Drei Engel auf der Todesinsel" auszustrahlen, drum herum gab es noch einige Acts, Petter Rütten und Oliver Kalkofe standen natürlich auch auf der Bühne. Eben dieses Event hat Tele 5 am Freitag gezeigt - also nicht nur schlicht den Film.

Mit 1,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief die Veranstaltung insgesamt sehr solide, bei den jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren sogar 1,7 Prozent drin. Damit lag die "SchleFaz"-Reihe zum Jubiläum in der Zielgruppe deutlich über Senderschnitt, in den vergangenen Wochen war teilweise aber auch schon deutlich mehr drin. So holte der Film "Dirndljagd am Kilimandscharo" Ende August sogar 3,9 Prozent. Am Freitag lief es für Tele 5 übrigens auch schon zu Beginn der Primetime gut. Auch der Film "Iron Sky", der wohl ebenfalls ohne Probleme im Rahmen von "SchleFaz" hätte laufen können, erreichte 1,7 Prozent in der Zielgruppe, 320.000 Menschen sahen zu.

Ebenfalls sehr zufrieden sein mit der Primetime kann man bei RTLplus. "Ritas Welt" begann mit 1,3 Prozent in der Zielgruppe noch etwas schwach, doch schon die zweite Folge steigerte sich auf 2,6 Prozent. Sowohl "Nikola" und die "Camper" lagen im Anschluss bei mehr als zwei Prozent Marktanteil, in der Spitze wurden 3,2 Prozent gemessen. Und auch zwei Ausgaben von "Das Amt" erzielten am späten Abend noch gute 2,0 und 1,8 Prozent. Weil man am Vorabend aber gröbere Probleme hatte, lag der Tagesmarktanteil trotz dieser starken Werte letztlich nur bei 1,6 Prozent.

Erfolgreichster Nischensender ist am Freitag Nitro gewesen, der Sender kam auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,3 Prozent. Zwei Ausgaben von "Medical Detectives" erreichten zu Beginn der Primetime bereits mehr als eine halbe Million Zuschauer, 2,3 und 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge. Später kamen die Wiederholungen noch auf bis zu 3,9 Prozent. Die Reihe "The First 48" lag dazwischen bei ebenfalls sehr guten 2,9 Prozent.

