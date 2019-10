Fußball und Formel 1 machen RTL zum Marktführer

© TVNOW / Ralf Jürgens

Mit Live-Sport zur Marktführerschaft: Mehr als acht Millionen Zuschauer machten das Fußball-Länderspiel zwischen Estland und Deutschland am Sonntag bei RTL zur Nummer eins. Zudem erwies sich schon die Formel 1 in den Morgenstunden als Erfolg.



14.10.2019 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 14.10.2019 - 08:51 Uhr

RTL hat mit dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Estland und Deutschland am Sonntag den ungefährdeten Tagessieg eingefahren. Dabei blieb der Sender von Spitzen-Reichweiten mit mehr als neun oder gar zehn Millionen Zuschauern zwar ein ganzes Stück entfernt. Allerdings schalteten ein paar Fans mehr ein als beim Hinspiel im Juni. So brachte es die erste Halbzeit mit 7,94 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 22,9 Prozent, die zweite Hälfte kam auf 8,56 Millionen Zuschauer sowie 29,5 Prozent Marktanteil.

Auch in der Zielgruppe lag die Live-Übertragung aus Tallinn in Führung: Mit Marktanteileen von 22,7 und 27,0 Prozent setzten sich die beiden Halbzeiten locker gegen die Fiction- und Show-Konkurrenz durch. Als stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum ging eine "Tatort"-Wiederholung hervor, die mit 5,48 Millionen Zuschauern auf stolze 16,1 Prozent Marktanteil kam. Die "Mordkommission Istanbul" hielt im weiteren Verlauf des Abends jedoch nur noch 2,29 Millionen Zuschauer im Ersten vor dem Fernseher.

Für RTL begann der Fußball-Abend dagegen vergleichsweise mäßig: Auf gerade mal 3,10 Millionen Zuschauer brachten es die Vorberichte, in der Zielgruppe lag der Marktanteil um 20:15 Uhr bei lediglich 10,3 Prozent. Die Nachberichte machten ihre Sache am späten Abend mit 13,4 Prozent dagegen besser. Der Tagessieg war dem Sender letztlich ohnehin nicht zu nehmen: Beim Gesamtpublikum lag RTL mit 13,7 Prozent Marktanteil an der Spitze, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 14,1 Prozent erzielt.

Am Morgen sorgte zudem bereits die Formel 1 für hohe Reichwieten: 2,03 Millionen Zuschauer saßen ab 7:13 Uhr im Schnitt vor dem Fernseher, in der Zielgruppe verzeichnete die Live-Übertragung aus Japan starke 33,4 Prozent Marktanteil. Damit lief es für das Suzuka-Rennen besser als vor einem Jahr. Zufrieden kann man aber auch bei Sky sein, wo die Formel 1 weitere 260.000 Zuschauer erreichte und den Marktanteil auf 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trieb.

