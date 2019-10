Hochzeit, Voice & Hill sorgen für glänzenden Sat.1-Sonntag

© Sat.1/Christoph Assmann

"Hochzeit auf den ersten Blick" ist so gut in die Staffel gestartet wie seit drei Jahren nicht mehr. Abends sorgten auch "The Voice" und Martina Hüll dafür, dass die Sonntags-Marktführung an Sat.1 ging. Da halfen RTL auch die steigenden Formel-1-Quoten nicht.



28.10.2019 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 28.10.2019 - 09:00 Uhr

Auch wenn Sat.1 mit "The Voice of Germany" in der Primetime nur den dritten Rang in der Zielgruppe belegte, ging der Sender am Sonntag als Tagesmarktführer hervor. Mit einem Marktanteil von 10,0 Prozent lag Sat.1 hauchdünn vor RTL - beide Privatsender trennten nur 0,1 Prozentpunkte. Zu verdanken hat man den Sieg einer starken Performance, die schon am Nachmittag mit der Wiederholung von "Harry Potter und der Orden des Phönix" begann, die es auf 11,8 Prozent Marktanteil brachte.

Direkt danach legte "Hochzeit auf den ersten Blick" den stärksten Staffel-Auftakt seit drei Jahren hin: Mit sehr guten 12,2 Prozent Marktanteil meldete sich das Format zurück, insgesamt waren 2,13 Millionen Zuschauer am Vorabend dabei. Um 20:15 Uhr punktete dann auch "The Voice of Germany", wenngleich die Musikshow mit 13,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 2,35 Millionen Zuschauern zum Start in die Sing-Offs neue Staffel-Tiefs hinnehmen musste.

Umso besser performte dafür "Die Martina Hill Show" direkt im Anschluss: Nachdem es in der vorigen Woche für lediglich 8,8 Prozent Marktanteil reichte, erzielte die Comedysendung diesmal mit 14,2 Prozent den besten Wert der laufenden Staffel. 1,05 Millionen Zuschauer blieben um 23:28 Uhr dran - ein schöner Erfolg für Sat.1. RTL tat sich am späten Abend mit dem Spielfilm "Rush - Alles für den Sieg" hingegen umso schwerer und musste sich mit lediglich 6,5 Prozent Marktanteil begnügen.

Marktanteils-Trend: Die Martina Hill Show



Das Formel-1-Rennen von Mexiko war dagegen im Vorfeld mit 4,71 Millionen Zuschauern gefragter als sonst. Gleiches gilt für die Zielgruppe, wo 1,41 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer immerhin 12,5 Prozent Marktanteil entsprachen. Mehr Zuschauer lockten nur "Tagesschau" und "Tatort" vor den Fernseher. Für ProSieben verlief der Abend dagegen durchwachsen: "Batman v Superman: Dawn of Justice" kam als Wiederholung zur besten Sendezeit nicht über 8,7 Prozent Marktanteil hinaus.

