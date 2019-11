Schwache Quoten für "Bauer sucht Frau"-Jubiläum bei RTL

© TVNOW / Guido Engels

Am Sonntag feierte RTL den 15. Geburtstag von "Bauer sucht Frau", doch mit einem einstelligen Marktanteil in der Zielgruppe lief's nicht sonderlich berauschend. "Hochzeit auf den ersten Blick" schlug sich in Sat.1 am Vorabend ungleich besser.



11.11.2019 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 11.11.2019 - 09:03 Uhr

Mit "Bauer sucht Frau" fährt RTL derzeit am Montagabend wieder gewohnt starke Quoten ein, doch ausgerechnet das Jubiläums-Special zum 15. Geburtstag der Kuppelshow offenbarte jetzt einige Schwächen. Lediglich 2,91 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntag um 19:05 Uhr ein, um "15 Jahre Bauer sucht Frau - Vom Scheunenfest zum Traualtar" zu sehen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nur 9,7 Prozent und damit deutlich unter dem Senderschnitt.

Dabei hatte sich "RTL aktuell" zuvor noch gut geschlagen und 15,3 Prozent erzielt. Auch die beiden Magazine "Explosiv - Weekend" und "Exclusiv - Weekend" machten ihre Sache mit Werten von 12,3 und 13,1 Prozent besser als die Kuppelshow. Deutlich stärker als "Bauer sucht Frau" war dagegen Sat.1 unterwegs, wo "Hochzeit auf den ersten Blick" ab 17:30 Uhr mit 14,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen punktete.

Auch die Primetime verlief am Sonntag für RTL nicht nach Plan: Mehr als ein Marktanteil von 9,9 Prozent war für den Spielfilm "Ein ganzes halbes Jahr" nicht drin, insgesamt schalteten 2,11 Millionen Zuschauer ein. Am späten Abend kam zudem "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" nicht über 710.000 Zuschauer und 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Die Folge war ein schwacher Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent.

Leicht nach oben ging es derweil für "Grill den Henssler" beim Schwestersender Vox: Die Kochshow steigerte sich auf 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt fiel die Reichweite mit 1,58 Millionen Zuschauern ähnlich hoch aus wie zuletzt. Ernüchterung dagegen bei Kabel Eins, wo die "Trecker Babes" das Tief der Vorwoche zwar hinter sich lassen konnten, mit 4,1 Prozent Marktanteil aber dennoch im roten Bereich verharrten.

