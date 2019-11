"Höhle der Löwen" überstrahlt Konkurrenz zum Finale

© TVNow/Bernd-Michael Maurer

Vox hat am Dienstag die letzte Ausgabe der sechsten "Höhle der Löwen"-Staffel ausgestrahlt, wie gewohnt lief es damit fantastisch. Auch auf Staffelsicht kann man sehr zufrieden sein. 2020 melden sich die Löwen früher als sonst zurück.



13.11.2019 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2019 - 09:06 Uhr

2,90 Millionen Menschen haben sich am Dienstag das Staffelfinale von "Die Höhle der Löwen" bei Vox angesehen, damit hätte die Gründershow zum Abschluss der Staffel fast noch einmal einen Reichweitenrekord aufgestellt. Mit dieser Reichweite war man am Dienstag übrigens der erfolgreichste Privatsender nach 20:15 Uhr und lag auch vor "ZDFzeit". Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren sorgten 1,52 Millionen Zuschauer für den Tagessieg, 17,9 Prozent Marktanteil wurden gemessen.

Marktanteils-Trend: Die Höhle der Löwen



Doch nicht nur mit dem Finale kann man bei Vox zufrieden sein, auch auf Staffelsicht lief es hervorragend: Die elf ausgestrahlt Ausgaben kamen auf durchschnittlich 2,74 Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag damit bei 17,1 Prozent. "Die Höhle der Löwen" lag damit zwar rund einen Prozentpunkt unter dem Durchschnittswert aus 2018, aber natürlich noch immer weit über dem Senderschnitt. Im kommenden Jahr kehrt die Gründershow zudem bereits im Frühjahr mit der bekannten Besetzung zurück. Im Herbst steht dann eine weitere Staffel an, dann allerdings ohne Investor Frank Thelen.

Weil zudem "Goodbye Deutschland" am späten Abend auf 10,2 Prozent Marktanteil kam und auch "Shopping Queen" (11,4 Prozent) und "4 Hochzeiten und eine Traumreise" (10,0 Prozent) zweistellige Werte holten, landete Vox am Dienstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,2 Prozent - Rang eins in den Charts. RTL kam auf Platz zwei nur auf 10,5 Prozent. "Bachelor in Paradise" konnte sich zwar von den ganz katastrophalen Werten der vergangenen Wochen etwas entfernen, mit 9,4 Prozent bleibt die Sendung aber eine Enttäuschung. Nur 1,37 Millionen Menschen sahen zu.

Als keine gute Idee hat es sich zudem erwiesen, den Talk zur Sendung und "Adam sucht Eva"-Wiederholungen zugunsten von "Bauer sucht Frau"-Re-Runs aus dem Programm zu nehmen. Auch Inka Bause erreichte mit einer aufgewärmten Ausgabe der Liebessuche nur 5,2 Prozent und zog den Tagesmarktanteil von RTL ab 22:20 Uhr entscheidend mit nach unten.

Während Vox sich den Tagessieg in der Zielgruppe sicherte, lag insgesamt übrigens Das Erste in Führung. "In aller Freundschaft" unterhielt 5,23 Millionen Menschen und damit so viele wie kein anderes Format. "Tierärztin Dr. Mertens" kam zuvor auf ebenfalls sehr gute 4,56 Millionen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 17,3 und 14,9 Prozent.

