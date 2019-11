"Family Guy" auch auf neuem Sendeplatz kein Überflieger

© FOX

Weil "Family Guy" und "Simpsons" am Freitagabend eher nicht so gut funktioniert haben, hat ProSieben Maxx sie nun auf den Dienstag geschoben. Aber auch dort lief nicht alles nach Plan. Sehr zufrieden sein kann man dagegen bei Super RTL und DMAX.



13.11.2019 - 09:45 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2019 - 09:45 Uhr

Im Sommer hat ProSieben Maxx seinen erfolgreichen Anime-Freitag aufgegeben, um dort fortan neue Folgen von "Family Guy" und Wiederholungen der "Simpsons" auszustrahlen. Nach einem guten Start gingen die Quoten aber schnell zurück und erholten sich auch nicht wieder, daher folgte nun die Rolle rückwärts. Die Animes laufen ab sofort wieder freitags, "Family Guy" und "Simpsons" wandern dafür auf den Dienstagabend. Doch auch damit lief zumindest zum Start noch nicht alles nach Plan.





Eine neue Folge von "Family Guy" erreichte ab 20:15 Uhr lediglich 130.000 Zuschauer, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden nur 1,2 Prozent Marktanteil gemessen. Damit liegen Peter & Co. recht deutlich unter dem Senderschnitt. Den konnten auch die "Simpsons" im Anschluss nicht übertrumpfen, drei Episoden der gelben Familie schwankten zwischen 1,1 und 1,5 Prozent Marktanteil. Am späten Abend fiel "The Mick" teilweise noch unter 1,0 Prozent zurück.

Besser machten die Sache da schon andere kleine Sender. Super RTL etwa war mit 2,4 Prozent Tagesmarktanteil erfolgreichster Nischensender. Geschafft hat man das mit True Crime: "Snapped - Wenn Frauen töten" startete zwar noch verhalten mit nur 1,4 Prozent in den Abend, steigerte sich aber kontinuierlich und lag ab 23 Uhr bei 4,2 Prozent. Und auch "Bugs Bunny & Looney Tunes" lag am Vorabend teilweise über der Marke von vier Prozent.

Bei DMAX überzeugten mal wieder die "Steel Buddies" um 20:15 Uhr, die 640.000 Menschen zum Einschalten bewegten - da hatte selbst Super RTL das Nachsehen. Beim jungen Publikum wurden sehr gute 3,1 Prozent gemessen. Und auch alle anderen Formate im Anschluss blieben bei mehr als 2,0 Prozent - so erreichte DMAX am Ende des Tages einen ansehnlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,2 Prozent.

