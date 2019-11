"Bonusfamilie": ARD freut sich über gute Online-Zahlen

© BR/good friends Filmproduktion/MDR/SWR/Oliver Vaccaro

Am Mittwoch ist die neue ARD-Serie "Bonusfamilie" mit guten Quoten gestartet, vorab hatte man bereits alle Folgen in die Mediathek zum Abruf bereitgestellt. Und auch dort läuft es allem Anschein nach sehr zufriedenstellend.



21.11.2019 - 17:48 Uhr von Timo Niemeier 21.11.2019 - 17:48 Uhr

3,93 Millionen Menschen haben sich am Mittwochabend die erste Doppelfolge der neuen ARD-Serie "Bonusfamilie" angesehen, kein anderer Sender hatte nach 20:15 Uhr mehr Zuschauer. Und auch beim jungen Publikum war die Serie mit 8,8 Prozent erfolgreich unterwegs. Nun hat die ARD einen kleinen Einblick in die Online-Abrufzahlen gegeben und zeigt sich damit ebenfalls zufrieden.

So kam die Serie bis Mittwochabend bereits auf 704.000 Abrufe. Noch vor der Ausstrahlung im Fernsehen hatte man alle sechs Folgen zum Abruf in der Mediathek bereitgestellt. Die Zahl sagt freilich nichts darüber aus, wie viele User sich dann auch tatsächlich eine oder mehrere Folgen komplett angesehen haben - dennoch ist es ein Anzeichen, dass "Bonusfamilie" auch online gut funktioniert. Durch die Ausstrahlung im TV dürften in den nächsten Wochen noch einige Abrufe mehr hinzukommen. Produziert wurde die Serie von der good friends filmproduktion im Auftrag von BR, MDR und SWR.

Mehr zum Thema Neue Serien: "Bonusfamilie" und "Rampensau" starten gut "Bonusfamilie": Echtes Leben, nur ein bisschen überzeichnet

Teilen