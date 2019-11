"Pretty Woman" hilft Sat.1 am Montag auf die Beine

© Sat.1

Statt einer Thriller-Wiederholung hat Sat.1 am Montagabend lieber den US-Liebesfilm "Pretty Woman" gezeigt - mit Erfolg. Die Quoten lagen deutlich über denen der letzten Wochen, davon profitierte auch "Akte".



26.11.2019 - 09:27 Uhr von Timo Niemeier 26.11.2019 - 09:27 Uhr

Weil Sat.1 mit seinen Thriller-Erstausstrahlungen zuletzt überhaupt kein glückliches Händchen am Montagabend hatte, strich man kurzerhand auch die Wiederholungen dieses Genres aus dem Programm (DWDL.de berichtete). Nun setzt man wieder auf seichtere Inhalte - und das hat zum Auftakt auch schon sehr gut funktioniert: "Pretty Woman" erreichte 890.000 junge Zuschauer und 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das war mehr als doppelt so viel wie in der vergangenen Woche mit eine Thriller-Erstausstrahlung. Insgesamt sahen 1,73 Millionen Menschen zu.

Der deutlich erholte Vorlauf brachte auch "Akte" ein gutes Stück nach vorn: 830.000 Menschen ab drei Jahren sahen sich die neueste Ausgabe des Formats an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,8 Prozent. Das war der beste Wert, den "Akte" seit Anfang September eingefahren hat. Das alles zeigt sehr exemplarisch, wie abhängig das Magazin vom Vorprogramm ist.

Überhaupt nicht rund lief es am Montag derweil für Vox: "Goodbye Deutschland" blieb bei nur 5,6 Prozent Marktanteil hängen, rund eine Million Menschen sahen sich die Auswanderer-Sendung an. Eine neue "Survivor" blieb im Anschluss bei 4,2 Prozent hängen. Bereits in zwei Wochen wird Vox das Finale seiner gefloppten Abenteuershow ausstrahlen. Vox musste sich an diesem Montag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent begnügen, Sat.1 brachte es auf 8,7 Prozent.

Solide, aber nicht wirklich erfolgreich, lief es für die Dokusoaps bei RTLzwei. "Die Geissens" kamen zur besten Sendezeit auf 5,3 Prozent in der Zielgruppe, genau diesen Wert holten danach auch "Die Reimanns". Beide Formate kamen auf deutlich weniger als eine Million Gesamtzuschauer. "Köln 50667" kratzte dafür am Vorabend in der Zweistelligkeit und landete bei 9,9 Prozent. Am Ende kam RTLzwei auf 5,6 Prozent Tagesmarktanteil.

