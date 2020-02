"The Biggest Loser" kann bei Sixx überhaupt nichts reißen

© Sat.1

Ein Erfolg in Sat.1, aber kaum Zuschauer bei Sixx: Für "The Biggest Loser" sah es am Samstagabend nicht gut aus. Andere kleine Sender waren deutlich erfolgreicher: Nitro punktete mit True Crime, bei Super RTL und ZDF sorgten Filme für Erfolge.



02.02.2020 - 09:37 Uhr von Alexander Krei 02.02.2020 - 09:37 Uhr

In Sat.1 ist "The Biggest Loser" derzeit sonntags wieder ein Quoten-Renner - im Schnitt fast zwölf Prozent Marktanteil erzielte die Abspeckshow in diesem Jahr bislang. Die Wiederholungen bei Sixx sind dagegen kaum gefragt: Gerade mal 80.000 Zuschauer zählte der Frauensender mit dem Format am Samstagabend zur besten Sendezeit. Beim Gesamtpublikum reichte das für nur 0,3 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe verzeichnete "The Biggest Loser" ähnlich schwache 0,5 Prozent.

Auch die True-Crime-Reihe "Homicide Hunter" bewegte sich direkt danach auf mäßigem Niveau, schaffte es später am Abend aber zumindest, den Marktanteil vorübergehend auf einen Prozent zu steigern. Deutlich erfolgreicher war dagegen RTL mit diesem Genre: Dort zählte "Medical Detectives" schon zum Start in den Abend fast eine halbe Million Zuschauer. Bis Mitternacht zog der Marktanteil der Formate bei den 14- bis 49-Jährigen auf bis zu 3,5 Prozent an.

Die Wrestlingshow "SmackDown" konnte bei ProSieben nicht mithalten, erreichte ab 22:05 Uhr aber immerhin 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 220.000 Zuschauern. Das US-Sportmagazin "Locker Room" wollten im Vorfeld dagegen nur 70.000 Zuschauer sehen, nachdem "Road to Super Bowl" ab 20:00 Uhr immerhin 100.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 1,0 Prozent schaffte

Einen schönen Erfolg gab's indes für Super RTL, wo der Spielfilm "Brücke nach Terabithia" auf einen Marktanteil von 3,3 Prozent in der Zielgruppe kam. Insgesamt waren 560.000 Zuschauer dabei. Bei ZDFneo lockte "Notting Hill" zur selben Zeit noch 510.000 Zuschauer vor den Fernseher, der Marktanteil betrug hier beim jungen Publikum gute 2,0 Prozent.

