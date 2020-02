Super Bowl nachts stärker als alle Primetime-Sendungen

© NFL

Der Super Bowl hatte bei ProSieben in der Nacht von Sonntag auf Montag mehr junge Zuschauer als alle anderen Formate in der Primetime. ProSieben Maxx punktete vormittags zudem mit der Wiederholung der Übertragung.



04.02.2020 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier 04.02.2020 - 09:09 Uhr

Weil der Super Bowl hierzulande tief in der Nacht zu sehen war, lagen gestern noch nicht alle Quoten vor. Doch schon am Montag war klar, dass die Übertragung deutlich erfolgreicher war als ein Jahr zuvor (DWDL.de berichtete). Wie stark der Super Bowl dann aber auch noch im letzten Viertel war, überrascht schon. 1,64 Millionen Zuschauer sagen sich das letzte Quarter an, das kurz nach 3 Uhr nachts begann. Das waren 360.000 Menschen mehr als ein Jahr zuvor.

Während ProSieben damit insgesamt schon auf 40,4 Prozent Marktanteil kam, wurden in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen noch stärkere 62,9 Prozent gemessen. 1,20 Millionen Menschen kamen aus der werberelevanten Zielgruppe - damit war die nächtliche Übertragung erfolgreicher als alle Sendungen, die am Montag in der Primetime liefen. Nur "GZSZ" hatte am Vorabend noch ein paar junge Zuschauer mehr.

Am Vormittag erzielte derweil ProSieben Maxx mit der Wiederholung des Super Bowls noch einmal starke Quoten. Im ersten Viertel lag der Marktanteil zwar nur bei 1,2 Prozent, doch schon das Quarter danach steigerte sich auf 3,5 Prozent. Am Ende waren sogar 5,1 Prozent drin und mehr als 100.000 Menschen sahen zu. Damit lief es auch deutlich besser als in der Primetime: Hier blieb "Supernatural" bei weniger als 100.000 Zuschauern hängen und erzielte mit drei Folgen jeweils weniger als 1,0 Prozent Marktanteil.

Auch ProSieben hatte in der Primetime Probleme: "Young Sheldon" erreichte dort mit einer neuen Folge 1,19 Millionen Zuschauer und damit so wenige wie noch nie. Die US-Serie fiel damit außerdem erstmals in den einstelligen Marktanteilsbereich, 9,7 Prozent waren noch drin. Eine Wiederholung kam danach auf 9,8 Prozent. Auch alte "Big Bang Theory"-Episoden lagen zunächst bei etwas weniger als 10,0 Prozent, kletterten ab 22:40 Uhr aber schließlich über diese Marke.

