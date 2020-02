"Undercover Boss" verliert, Umbau hilft Sat.1 nicht

© RTL

Nach dem guten Staffelstart hat "Undercover Boss" bei RTL viele Zuschauer abgegeben, dennoch war das Format das stärkste in der Primetime. Bei Sat.1 hat der Umbau des Montagabends nicht geholfen - im Gegenteil, die Probleme wurden sogar noch etwas größer.



04.02.2020 - 09:31 Uhr von Timo Niemeier 04.02.2020 - 09:31 Uhr

Mit mehr als drei Millionen Gesamtzuschauern und 16,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist "Undercover Boss" in der vergangenen Woche richtig gut gestartet. Eine Woche später konnte man dieses Niveau aber nicht mehr halten. 2,63 Millionen Menschen sahen sich am Montag an, wie der Chef des Vedes AG sein Unternehmen "undercover" inspizierte. 1,18 Millionen Zuschauer kamen aus der werberelevanten Zielgruppe, das entsprach 13,9 Prozent Marktanteil. Trotz der Verluste war das Format damit das stärkste bei den 14- bis 49-Jährigen in der Primetime.

"Extra" erreichte danach sogar noch etwas bessere 14,9 Prozent, 2,21 Millionen Menschen blieben beim Magazin dran. "Spiegel TV" kam ab 23:35 Uhr auf 12,5 Prozent. Am Ende musste sich RTL mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 11,6 Prozent begnügen. So lag beispielsweise "Guten Morgen Deutschland" im einstelligen Bereich und auch der Nachmittag war durchweg einstellig. "Herz über Kopf" holte kurz vor dem Ende nur 4,9 Prozent. So lag man letztendlich auch hinter ProSieben, das auf 12,1 Prozent Tagesmarktanteil kam, aber auch vom nächtlichen Super Bowl profitierte.

Dass kurzfristige Programmänderungen aufgrund von schlechten Quoten nicht immer gut sind, hat unterdessen Sat.1 bewiesen. Das nach dem "No Body is perfect"-Flop kurzfristig ins Programm genommene "Plötzlich arm, plötzlich reich" lief noch schlechter als das Nacktexperiment. Nur 740.000 Zuschauer sahen am Montag zur besten Sendezeit zu, in der Zielgruppe erreichte Sat.1 damit 4,4 Prozent Marktanteil. "Akte" steigerte sich im Anschluss immerhin leicht, aber erreichte ebenfalls nur schwache 5,7 Prozent.

Sehr erfolgreich waren am Montagabend die Öffentlich-Rechtlichen unterwegs: Die zweite Folge von "Unsere Erde aus dem All" erreichte 4,08 Millionen Menschen im Ersten. Das waren zwar fast 400.000 weniger als vor einer Woche, der Marktanteil lag dennoch bei guten 12,9 Prozent. Auffällig auch: Besonders viele ältere Menschen schalteten nicht mehr ein. Beim jungen Publikum ging die Reichweite nämlich nur von 950.000 auf 900.000 zurück, hier wurden erneut sehr gute 10,3 Prozent Marktanteil gemessen. Das ZDF erreichte mit dem Film "Tage des letzten Schnees" 6,42 Millionen Zuschauer und war damit der erfolgreichste Sender, kein anderes Format hatte am Montag mehr Zuschauer. 20,7 Prozent Marktanteil waren damit beim Gesamtpublikum drin. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,1 Prozent gut.

