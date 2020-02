"heute-show" profitiert massiv von Ereignissen in Thüringen

© Screenshot ZDF

Die drei meistgesehenen Sendungen am Freitag liefen im ZDF. Besonders hervorzuheben ist die "heute-show", die auch mal wieder bei den jungen Zuschauern punktete. Dabei profitierte man auch von den Ereignissen in Thüringen.



08.02.2020 von Timo Niemeier

Als sich die "heute-show" in der vergangenen Woche aus ihrer Winterpause zurückmeldete, lief es noch nicht ganz so stark wie gewohnt (DWDL.de berichtete). In der Zwischenzeit wurde aber ein FDP-Politiker mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt - das war natürlich auch in der Sendung von Oliver Welke ein ständiges Thema. So sahen am Freitag 4,30 Millionen Menschen die "heute-show", das waren rund 400.000 mehr als eine Woche zuvor. Der Marktanteil lag bei sehr guten 18,0 Prozent.

Die "heute-show" war auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 16,0 Prozent stark unterwegs, besser lief es während der aktuellen Staffel überhaupt noch nie. 1,11 Millionen Menschen aus diesem Alter sahen zu, nur "GZSZ" und "Bin ich schlauer als Oliver Pocher" bei RTL hatten noch mehr junge Zuschauer. Gegenüber der Vorwoche konnte die "heute-show" damit übrigens um ganze fünf Prozentpunkte zulegen.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum sicherte sich um 20:15 Uhr die ZDF-Serie "Der Staatsanwalt". 5,86 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 19,6 Prozent Marktanteil. "SOKO Leipzig" kam danach noch auf eine Reichweite von 4,95 Millionen und einen Marktanteil in Höhe von 16,9 Prozent. Zusammen mit der "heute-show" waren diese Formate dann auch die drei meistgesehenen des Tages.

"Die Inselärztin" im Ersten musste sich mit Rang vier begnügen: 4,19 Millionen Zuschauer sind allerdings ebenfalls ein gutes Ergebnis. Damit waren 14,1 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber nur zu 6,7 Prozent. "Der Staatsanwalt" schaffte beim jungen Publikum immerhin 7,7 Prozent, "SOKO Leipzig" fuhr sogar 9,0 Prozent für das ZDF ein.

