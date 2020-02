Thüringen & Sturm: "Anne Will" und "RTL Aktuell" stark

© NDR/Wolfgang Borrs

Mit dem "Tatort" hat Das Erste am Sonntag den Tagessieg eingefahren, aber auch das Informationsinteresse der Zuschauer war groß. So erreichte "Anne Will" die meisten Zuschauer seit Jahren und auch "RTL Aktuell" war stark wie lange nicht.



10.02.2020 - 10:01 Uhr von Timo Niemeier 10.02.2020 - 10:01 Uhr

Die Ereignisse in Thüringen waren am Sonntagabend auch Thema in der ARD-Talkshow "Anne Will" - und haben der Sendung zu richtig guten Werten verholfen. 4,36 Millionen Menschen sahen sich den Talk an, besser lief es zuletzt vor fast zwei Jahren, im März 2018. Der Marktanteil lag am Sonntag dementsprechend bei sehr guten 15,3 Prozent und selbst bei den 14- bis 49-Jährigen präsentierte sich die Talkshow mit 10,3 Prozent in sehr guter Form.

"Anne Will" konnte sich am Sonntag aber natürlich auch wieder auf einen starken Vorlauf verlassen: So erreichte der "Tatort" 8,70 Millionen Menschen und fuhr damit ohne Probleme den Tagessieg ein, 24,0 Prozent Marktanteil standen am Ende beim Gesamtpublikum auf der Uhr. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab es kein Weg vorbei an der Krimi-Reihe: 2,43 Millionen Zuschauer sorgten hier für 21,4 Prozent.

Aber auch abseits von Thüringen hatten die Zuschauer am Sonntag ein großes Interesse an News: So kam RTL mit "RTL Aktuell" auf 5,24 Millionen Zuschauer, das war die höchste Reichweite für die Nachrichtensendung seit 2016. Schon beim Gesamtpublikum waren damit 17,7 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe lief es mit 18,0 Prozent noch etwas besser. "RTL Aktuell" war damit sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen das erfolgreichste RTL-Programm am Sonntag und hatte auch mehr Zuschauer als das Dschungel-"Nachspiel" in der Primetime. Und auch die "Sat.1 Nachrichten" sind am Sonntag mit 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sehr erfolgreich gewesen, 2,03 Millionen Menschen schalteten ein.

Im Ersten erreichte die "Tagesschau" übrigens 7,79 Millionen Zuschauer, das ist ein Bestwert des laufenden Jahres. 22,0 bei allen und 21,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern wurden gemessen. Auch die "heute"-Nachrichten im ZDF erreichten mit 5,14 Millionen Zuschauern die höchste Reichweite in 2020, 16,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren drin. In der Primetime erreichte man mit der "Frühling" 5,94 Millionen Zuschauer, besser lief es für die Reihe mit Simone Thomalla noch nie. Starke 16,4 Prozent Marktanteil wurden damit gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu 6,7 Prozent.

Sehr gut lief es am Sonntag übrigens auch für den Nachrichtensender ntv, wo es auch viel um den Sturm über Deutschland ging. Besonders am Vorabend und am späten Abend lief es sehr gut, sodass sich ntv am Ende über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,7 Prozent freuen konnte. Damit lag man auf einem Niveau mit Sixx und Super RTL. Insgesamt waren für ntv am Sonntag 1,3 Prozent drin.

