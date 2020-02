"Endlich Klartext" kann soliden Vorlauf nicht nutzen

© RTLzwei

Die zweite Staffel des RTLzwei-Politformats "Endlich Klartext" ist mit schwachen Quoten gestartet, zuvor startete "Hartz Rot Gold" dagegen noch recht solide. Ebenfalls große Probleme am Dienstagabend hatte Vox.



19.02.2020 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 19.02.2020 - 09:05 Uhr

Das mit einem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Politformat "Endlich Klartext" mit Comedian Abdelkarim ist bei RTLzwei am Dienstag in die zweite Staffel gestartet. Die Quoten am späten Abend waren aber recht überschaubar. Nur 470.000 Menschen sahen zu, als Abdelkarim Felix Banaszak, Chef der NRW-Grünen, und Kai Whittaker, CDU-MdB, zum Gespräch traf und mit ihnen ganz normale Menschen besuchte. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei enttäuschenden 4,0 Prozent. Schon die Quoten der ersten Staffel waren recht überschaubar, dennoch schickte der Sender das Format in eine zweite Staffel.

In der Primetime brachte RTLzwei derweil zum ersten Mal das neue Format "Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland" auf Sendung. Darin wirft man einen Blick auf Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben. Das Format ähnelt also sehr bereits bestehenden Sendungen. Mit 870.000 Gesamtzuschauern war das Interesse überschaubar. Weil davon aber besonders viele zwischen 14 und 49 Jahren waren, fiel der Marktanteil hier mit 6,0 Prozent recht gut aus. "Krass Schule" musste sich am späten Nachmittag übrigens mit nur 5,4 Prozent begnügen, am Montag startete das Format noch mit mehr als neun Prozent in die neue Staffel (DWDL.de berichtete).

Bei Vox hat die Doku-Reihe "Obdachlos - Einzug in ein neues Leben" unterdessen nach einem schwachen Start sogar noch einige Zuschauer verloren. Nur 800.000 Menschen sahen sich das Format am Dienstag zur besten Sendezeit an, 350.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil bei den Werberelevanten lag bei entsprechend schlechten 4,1 Prozent. "Ich will raus hier! - Die Kinder vom Kosmos-Viertel" blieben danach bei ebenfalls nur 4,1 Prozent hängen. Am Vormittag tat sich "Let’s Glow" mit 6,2 Prozent schon schwerer als am Montag, sorgte aber dennoch für einen Quotenanstieg im Vergleich zum Vorprogramm. Der Dauerbrenner "Shopping Queen" lief mit 4,6 Prozent überraschend schwach.

Die schwachen Werte von RTLzwei und Vox spiegeln sich auch in den Tagesmarktanteilen der Sender. Während Vox bei 5,8 Prozent hängen blieb und damit deutlich schlechter performte als sonst, waren für RTLzwei sogar nur 5,1 Prozent drin. RTLzwei war damit der schwächste aller großen acht Sender.

Teilen