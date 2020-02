SWR stößt mit Fastnachts-Sitzung in erste Liga vor

© SWR/Wolfgang Tannenberger

Der SWR hat am Dienstagabend mit der Fastnachts-Sitzung "Mumbach Mumbach täterä" fantastische Quoten eingefahren, am besten lief es natürlich im Sendegebiet. Im NDR war ein TV-Duell zur anstehenden Bürgerschaftswahl dagegen weniger gefragt.



19.02.2020 - 09:51 Uhr von Timo Niemeier 19.02.2020 - 09:51 Uhr

Es ist wieder Karnevals/Fastnachts-Zeit im deutschen Fernsehen und davon profitierte am Dienstag vor allem der SWR, der zur besten Sendezeit die fast vierstündige Sitzung "Mumbach Mumbach täterä" ausstrahlte. 1,97 Millionen Menschen sahen sich die bundesweit an - schon alleine das ist ein starker Wert für den Sender. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug dann auch sehr gute 8,2 Prozent. Nicht ganz so euphorisch war das junge Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 1,3 Prozent drin.

Richtig stark lief die Fastnachts-Sitzung aber natürlich im Sendegebiet des SWR, hier sorgten 945.000 Zuschauer nämlich für 20,0 Prozent Marktanteil. Der SWR lag am Dienstag mit einem nationalen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,8 Prozent beim Gesamtpublikum auf Rang fünf aller Sender - noch vor ProSieben und Vox.

Das ist Werte, von dem der NDR am Dienstag nur träumen konnte. Dort zeigte man ab 21 Uhr im Vorfeld der Bürgerschaftswahl ein TV-Duell zwischen Peter Tschentscher (SPD) und Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen). Mit nur 247.000 Zuschauern im Verbreitungsgebiet und 4,6 Prozent Marktanteil lief es aber ziemlich schlecht. Zum Vergleich: Das Gesundheitsmagazin "Visite" erreichte zuvor noch 571.000 Zuschauer und 10,1 Prozent. Bundesweit sahen sich übrigens 341.000 Menschen das TV-Duell an, damit erzielte der NDR beim Gesamtpublikum 1,1 Prozent Marktanteil.

Ziemlich gut lief es am Dienstag dank der Champions League auch für Sky. 1,04 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen sich dort ab 21 Uhr die Konferenz an, schon insgesamt waren für Sky damit 3,9 Prozent Marktanteil dran. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 6,5 Prozent noch deutlich besser. Sky erreichte dank der guten Werte am Abend einen Tagesmarktanteil (14-49) von 1,8 Prozent. Damit lag man auf einem Niveau mit Sendern wie Nitro, Sat.1 Gold und Super RTL.

