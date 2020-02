"Let's dance" legt Rekord-Start aufs Quoten-Parkett

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Die RTL-Tanzshow "Let's dance" ist stärker denn je gestartet: Mit über 26 Prozent Marktanteil dominierte der Staffel-Auftakt am Freitag die Quoten-Charts in der Zielgruppe - wohl dank des Wendler-Effekts. Der täte wohl auch dem Nachmittagsprogramm gut.



22.02.2020 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 22.02.2020 - 08:46 Uhr

Nachdem die Teilnahme von Michael Wendler und seiner jungen Freundin Laura im vergangenen Jahr mutmaßlich bereits für die Traum-Quoten beim "Sommerhaus der Stars" verantwortlich war, schien es ein guter Schachzug von RTL zu sein, die 19-Jährige nun auch bei "Let's dance" mit dabei zu haben. Und tatsächlich startete die Tanzshow am Freitagabend fulminant - und besser als man es sich in Köln erträumt haben dürfte. 2,08 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil auf 26,5 Prozent in der Zielgruppe und damit auf ein neues Rekord-Niveau.

Das waren fast vier Prozentpunkte mehr als bei der "Wer tanzt mit wem?"-Sendung im vorigen Jahr und sogar über sechs Prozentpunkte mehr als 2018. Insgesamt schalteten am Freitagabend im Schnitt 4,57 Millionen Zuschauer ein, was für "Let's dance" eine der höchsten Reichweiten der vergangenen Jahre bedeutete. Auch hier kann sich der Marktanteil mit 16,3 Prozent sehen lassen. Erfolgreicher war nur der Fastnachts-Klassiker "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" unterwegs.

Starke Quoten fuhr RTL am Freitagabend zudem mit Chris Tall ein: Dessen Live-Show "Darf er das?!" verzeichnete zu später Stunde noch 1,90 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 22,9 Prozent in der Zielgruppe. Auch das "Nachtjournal" schaffte weit nach Mitternacht noch über 22 Prozent - kein Wunder also, dass der Privatsender am Freitag mit durchschnittlich 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weit vor der Konkurrenz landete. Zum Vergleich: ProSieben folgte als Zweitplatzierter mit 9,1 Prozent, Sat.1 schaffte sogar nur 7,3 Prozent.

Einzig der neue Nachmittag trübte zum Wochenausklang das Bild: "Kitsch oder Kasse?" erzielte nach bereits schwachen "Superhändlern" nur 8,1 Prozent Marktanteil und musste damit ein neues Tief hinnehmen, "Marco Schreyl" blieb bei 7,5 Prozent hängen. Nach unten zeigten die Quoten auch für "Hensslers Countdown", das die zweite Woche sogar mit gerade mal 6,7 Prozent Marktanteil beendete. Mehr als 650.000 Zuschauer waren um 17:00 Uhr nicht drin.

