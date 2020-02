"Mainz bleibt Mainz" holt trotz Tiefstwerten den Tagessieg

© ZDF/Torsten Silz

Der TV-Klassiker "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" hat in diesem Jahr so wenige Zuschauer erreicht wie noch nie. Für den Tagessieg beim Gesamtpublikum reichte es trotzdem. Das ZDF lag am Freitagabend deutlich vor dem Ersten.



22.02.2020 - 09:31 Uhr von Alexander Krei 22.02.2020 - 09:31 Uhr

Am Donnerstag verschob das ZDF den Kölner Karneval vor dem Hintergrund der Ereignisse in Hanau noch ins Nachtprogramm, die Mainzer Narren durften hingegen am Freitagabend wie gewohnt ihr Unwesen treiben. Und das taten sie auch sehr erfolgreich: 5,46 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 20,5 Prozent machten "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages.

Und doch dürfte die Freude ein wenig getrübt sein, denn nie zuvor schalteten weniger Zuschauer ein, um den Fastnachts-Klassiker zu sehen. Im Vergleich zum Vorjahr kamen über 350.000 Zuschauer abhanden. Zudem büßte "Mainz bleibt Mainz" bei den 14- bis 49-Jährigen über einen Prozentpunkt ein, was wohl nicht zuletzt auf die starke Konkurrenz durch "Let's dance" zurückzuführen ist. Mit 510.000 jungen Zuschauern reichte es ihn diesem Jahr für 6,9 Prozent Marktanteil.

Das Erste sortierte sich am Freitagabend übrigens weit hinter dem ZDF ein und kam mit seiner Reine "Das Kindermädchen" auf nur 3,69 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 11,9 Prozent beim Gesamtpublikum. "Tagesthemen" und "Tatort"-Wiederholung blieben anschließend im einstelligen Bereich hängen. Das ZDF war dagegen auch noch nach den Narren erfolgreich und hielt mit "heute+" im Schnitt 2,14 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, die für 16,7 Prozent Marktanteil sorgten. Mit einem starken Tagesmarktanteil von 16,1 Prozent war der Mainzer Sender dann auch in der Endabrechnung nicht zu schlagen

Die gewohnt starke Daytime hatte aber ebenfalls einen großen Anteil daran. So sorgten "Bares für Rares" und "Die Rosenheim-Cops" am Nachmittag einmal mehr für Marktanteile von mehr als 20 Prozent. Um 18:00 Uhr lag die "SOKO Kitzbühel" jedoch hinter der ARD-Show "Wer weiß denn sowas?", die von 3,66 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Das "Quizduell" fuhr zudem anschließend mit drei Millionen Zuschauern sowie 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen neue Staffel-Rekorde ein.

Teilen