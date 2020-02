"Late Night Berlin" meldet sich mit starken Quoten zurück

© ProSieben/Claudius Pflug

"Late Night Berlin" kehrte am späten Montagabend mit erfreulichen Quoten aus der Winterpause zurück, um 20:15 Uhr lag "Young Sheldon" gar nicht allzu weit hinter "Wer wird Millionär". Bei Vox berappelte sich "Wir sind klein und ihr seid alt" zum Abschied



25.02.2020 - 09:52 Uhr von Uwe Mantel 25.02.2020 - 09:52 Uhr

Nach einer ausgedehnten Winterpause meldete sich am späten Montagabend Klaas Heufer-Umlauf wieder zum Dienst - und kann sich zum Comeback über gute Quoten freuen: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 11,4 Prozent und lag damit nicht nur klar über dem ProSieben-Senderschnitt, der derzeit einstellig ist, sondern auch über dem Schnitt der vorherigen Staffel, der knapp unter 11 Prozent lag. 570.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum 4,1 Prozent Marktanteil entsprach.

Der Abend hatte sich für ProSieben bereits gut angelassen: "Young Sheldon" hat sich ohne Unterstützung der Mutterserie inzwischen auf einem guten Quotenniveau eingependelt und lag diesmal bei 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,39 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Die Wiederholung einer alten Folge erreichte im Anschluss noch 11,0 Prozent. "The Big Bang Theory" ließ die Quoten dann zunächst auf einstellige Werte sinken, berappelte sich aber dann wieder und kam zum Schluss ab 22:41 Uhr auf 12,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

"Young Sheldon" lag um 20:15 Uhr unterdessen gar nicht allzu weit hinter "Wer wird Millionär?": 50.000 junge Zuschauer trennten die beiden Sendungen, das RTL-Quiz kam auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 12,6 Prozent. Die Gesamt-Reichweite war mit 3,54 Millionen Zuschauern eine der niedrigsten in der Geschichte des Formats. "Extra" hielt im Anschluss den Marktanteil in der Zielgruppe immerhin beinahe und erreichte 12,4 Prozent Marktanteil.

Ein wenig aufatmen kann man bei Vox, wo "Wir sind klein und ihr seid alt" zum Abschied wieder zwei Prozentpunkte zulegte und in der Zielgruppe nun immerhin solide 7,0 Prozent Marktanteil erreichte. 1,27 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Allerdings fällt die Staffel-Bilanz trotzdem ernüchternd aus: Im Schnitt kamen die vier neuen Folgen auf weniger als sechseinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die erste Staffel hatte im letzten Jahr noch knapp über 8 Prozent erzielen können. Am Montag lieferte sich das Format in der Zielgruppe ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den "Geissens", die RTLzwei mit einer Doppelfolge zunächst 6,7 und dann 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bescherten - für den Sender sind das starke Werte. Gut verlief der Abend auch für Kabel Eins, wo "Beverly Hills Cop" zunächst ordentliche 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte, ehe "Blade II" den Marktanteil noch auf 7,5 Prozent steigen ließ.

Noch ein Blick ins Pay-TV: Dort startete bei Fox "The Walking Dead" in den zweiten Teil der zehnten Staffel. Die Quoten sind nach wie vor gut, aber weit von einstigen Bestwerten entfernt. Die Premiere um 21 Uhr sahen 150.000 Zuschauer. Den Staffel-Auftakt im Herbst hatten noch 220.000 Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil lag bei 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss sahen sich noch 70.000 Zuschauer den Staffel-Auftakt von "Shameless" an. Mit einem Marktanteil von 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man bei Fox ebenfalls sehr zufrieden sein. Danach kam auch die Wiederholung von "The Walking Dead" nochmal auf 0,8 Prozent Marktanteil.

