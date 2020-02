"Dunkelstadt" startet nur beim älteren Publikum erfolgreich

© ZDF/Sofie Silberman

Mehr als eine Million Zuschauer haben am Mittwoch die erste Folge der neuen ZDFneo-Serie "Dunkelstadt" gesehen. Beim jungen Publikum stieß der Auftakt allerdings auf kein großes Interesse. Dabei performte "Wilsberg" im Vorfeld gewohnt gut.



27.02.2020 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 27.02.2020 - 09:01 Uhr

Eigentlich hat es sich ZDFneo zur Aufgabe, auch ein jüngeres Publikum anzusprechen. Im Falle der neuen Serie "Dunkelstadt" ist das allerdings zum Auftakt erst mal nicht gelungen: Zwar erreichte die erste Folge am Mittwoch um 21:45 Uhr durchschnittlich 1,14 Millionen Zuschauer und einen guten Marktanteil von 4,3 Prozent, doch gerade mal 60.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. In dieser Altersgruppe fiel der Marktanteil mit nur 0,7 Prozent entsprechend überschaubar aus.

Dabei hatte eine "Wilsberg"-Wiederholung im Vorfeld immerhin noch 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren - am Vorprogramm lag's also nicht. Insgesamt erreichte der Spartensender zum Start in den Abend übrigens 1,90 Millionen Zuschauer und lag damit knapp vor Sat.1 und deutlich vor ProSieben, Vox und RTLzwei. Der Marktanteil belief sich auf 6,0 Prozent. Erfolgreich war ZDFneo auch mit "Bares für Rares", das im Vorabendprogramm auf 1,26 Millionen Zuschauer sowie 2,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam.

Zu diesem Zeitpunkt trumpfte auch Tele 5 mächtig auf: "Stargate" lockte dort um 19:11 Uhr im Schnitt 610.000 Zuschauer vor den Fernseher und trieb den Marktanteil in der Zielgruppe auf starke 3,0 Prozent. Eine weitere Folge hatte zuvor schon 2,5 Prozent erzielt und auch "Star Trek: Raumschiff Voyager" erwies sich für den Sender angesichts eines Marktanteils von 2,6 Prozent als schöner Erfolg. Nitro knackte wiederum unter anderem mit "M.A.S.H." und "Alf" die Hürde von zwei Prozent.

Ein schöner Erfolg gelang zudem One", das mit "Agatha Christie's Marple" zur besten Sendezeit auf 930.000 Zuschauer kam und mit der Serie ebenso wie mit "Agatha Christie's Poirot" sowie "Alfred Hitchcock präsentiert" beim jungen Publikum mehr als einen Prozent Marktanteil erzielte. "Lenßen Live" verfehlte in Sat.1 Gold hingegen diese Marke und kam um 22:00 Uhr nicht über 0,7 Prozent hinaus. Erst mit der Wiederholung nach Mitternacht war das Format mit einem Marktanteil von 2,0 Prozent erfolgreich.

