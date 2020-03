"Let’s Dance" kann extrem starkes Quotenniveau halten

© TVNow/Stefan Gregorowius

Auch die zweite reguläre "Let’s Dance"-Ausgabe hat die Konkurrenz in der Zielgruppe regelrecht deklassiert, weit mehr als 20 Prozent Marktanteil waren drin. Beim Gesamtpublikum sprengte die Tanzshow das Krimi-Doppel des ZDF.



07.03.2020 - 09:27 Uhr von Timo Niemeier 07.03.2020 - 09:27 Uhr

Geht das so weiter, fährt "Let’s Dance" in diesem Jahr die besten Quoten seit Jahren ein. Auch in Woche drei (bei der zweiten regulären Ausgabe) waren für die RTL-Tanzshow glänzende Quoten drin. 1,67 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten in der Zielgruppe so für starke 23,1 Prozent. Zum Vergleich: Die stärkste Sendung aus der Zielgruppe, die am Freitag nicht von RTL kam, war die "heute show", die am späten Abend auf weniger als eine Million Zuschauer zwischen 14 und 49 kam.

Während "Let’s Dance" das Ranking beim jungen Publikum dominierte, war die Konkurrenz beim Gesamtpublikum schon größer. Hier schaffte man es aber immerhin, mit 4,51 Millionen Zuschauern die Dominanz der ZDF-Krimis zumindest ein Stück weit zu brechen. "Der Staatsanwalt" hatte mit 5,17 Millionen Zuschauern zwar eine höhere Reichweite, "Letzte Spur Berlin" musste sich angesichts von 4,39 Millionen Zuschauern aber hinter RTL einordnen. 17,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sind für RTL ein sehr guter Wert.

Natürlich lagen auch die ZDF-Serien deutlich über dem Senderschnitt, "Der Staatsanwalt" erreichte starke 16,7 Prozent, "Letzte Spur Berlin" kam danach noch auf 14,6 Prozent. Und auch die bereits erwähnte "heute show" war am späten Abend mit 4,23 Millionen Zuschauern und 17,4 Prozent ein großartiger Erfolg für die Mainzer. Beim jungen Publikum reichte es zu ebenfalls sehr guten 13,8 Prozent.

Das neugestaltete "Literarische Quartett" konnte ab 23:10 Uhr nicht mehr mit den genannten Werten mithalten. Auf einen Schlag ging die Reichweite auf nur noch 800.000 zurück, das ließ auch den Marktanteil auf 4,5 Prozent abstürzen. Zum Vergleich: Die letzte Folge mit Volker Weidermann und Christine Westermann erreichte im Dezember noch 960.000 Zuschauer. Auch beim jungen Publikum fiel die Sendung am Freitag mit 4,3 Prozent durch.

Der Tagesmarktanteil des ZDF lag trotz des enttäuschenden Tagesausklangs bei sehr guten 14,4 Prozent - kein anderer Sender war erfolgreicher. RTL kam mit 10,9 Prozent auf Platz zwei. Das Erste musste sich mit 10,1 Prozent nur mit Platz drei begnügen. Hier holte "Praxis mit Meerblick" in der Primetime 14,0 Prozent und verhinderte damit schlimmeres, 4,31 Millionen Menschen sahen zu. Die "Tatort"-Wiederholung am späten Abend fiel dann aber auf 6,8 Prozent und auch tagsüber waren immer mal wieder nur einstellige Marktanteile drin. Beim jungen Publikum setzte sich RTL am Ende des Tages an die Spitze, 15,5 Prozent betrug der Tagesmarktanteil des Senders bei den 14- bis 49-Jährigen.

