Rütters Welpen überzeugen mit guten Quoten bei RTL

Während "Hundeprofi" Martin Rütter für gewöhnlich bei Vox mit guten Quoten überzeugt, ist er inzwischen auch bei RTL erfolgreich. In dieser Woche schalteten wieder fast drei Millionen Zuschauer ein. Sat.1 punktet weiter mit "The Biggest Loser".



09.03.2020 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 09.03.2020 - 09:22 Uhr

Wo sich "Vermisst" zuletzt mit einstelligen Marktanteilen herumschlug, macht Martin Rütter seine Sache derzeit deutlich besser. Seine RTL-Dokusoap "Die Welpen kommen" schlägt sich auf dem Sendeplatz am Sonntag um 19:05 Uhr überzeugend: Nachdem vor sieben Tagen erstmals mehr als drei Millionen Zuschauer erreicht wurden, lief es diesmal mit 2,95 Millionen ähnlich gut. In der Zielgruppe erreichte das Format einen Marktanteil von 13,3 Prozent und lag damit klar im grünen Bereich.

Zuvor erwies sich schon "RTL aktuell" mit 3,63 Millionen Zuschauern und 14,1 Prozent Marktanteil als erfolgreich. Dazu kommt, dass "Exclusiv - Weekend" um 17:45 Uhr ebenfalls gefragt war. Das Magazin erzielte einen Marktanteil von 13,7 Prozent in der Zielgruppe bei insgesamt 2,27 Millionen Zuschauern. Einzig "Explosiv - Weekend" tat sich im Vorfeld ein ganzes Stück schwerer und kam nicht über 1,33 Millionen Zuschauer sowie 8,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus.

ProSieben kam um 17:00 Uhr mit "taff weekend" übrigens auf 740.000 Zuschauer sowie 8,6 Prozent Marktanteil - unspektakuläre Werte also, die dennoch deutlich besser ausfielen als zuletzt. Zum Vergleich: Vor einer Woche erreichte das Magazin nur 5,3 Prozent, vor zwei Wochen gar nur 3,7 Prozent. Mehr dürfte man sich in Unterföhring aber vor allem vom "Galileo Spezial" über die "Mission to Mars" erhofft haben, die um 19:05 Uhr bei 930.000 Zuschauern sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verharrte.

Marktanteils-Trend: taff weekend



Damit lag ProSieben zu diesem Zeitpunkt hinter Vox, das mit "Ab ins Beet!" auf 1,80 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,2 Prozent in der Zielgruppe kam. Sat.1 wiederum punktete am Vorabend einmal mehr mit "The Biggest Loser". Die Abspeckshow erreichte in dieser Woche im Schnitt 1,97 Millionen Zuschauer sowie gute 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

