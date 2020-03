"100% Bundesliga" kratzt an Rekord-Reichweite

© Screenshot Nitro

Nitro hat mit seiner Fußball-Sendung "100% Bundesliga" fast einen neuen Rekord eingefahren, so viele Zuschauer wie am Montag sahen aber zumindest in dieser Saison noch nie zu. Und auch beim großen Bruder RTL kann man zufrieden sein.



10.03.2020 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier 10.03.2020 - 09:43 Uhr

Ob es am Spitzenspiel in der Zweiten Bundesliga lag? Oder doch eher an den vielen Schlagzeilen, die es rund um das Coronavirus gab? Die Nitro-Fußballshow "100% Bundesliga" lief am Montagabend so gut wie schon lange nicht mehr. 310.000 Menschen sahen sich die Sendung am späten Abend an, eine höhere Reichweite hatte das Format in dieser Saison noch nicht. Um ein Haar hätte man sogar einen Allzeit-Rekord aufgestellt, der bisherige Spitzenwert sind 330.000 Zuschauer, gemessen im Oktober 2018.

Beim Gesamtpublikum holte "100% Bundesliga" gute 1,9 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen waren 1,8 Prozent drin. Damit lag die Sendung auch beim jungen Publikum deutlich über den Normalwerten: Sonst kommt das Format nur auf etwas mehr als ein Prozent. Noch deutlich besser lief es für Nitro am Montag aber in der Primetime: "Alarm für Cobra 11" unterhielt dort 570.000 Menschen, in der Zielgruppe hatte das 2,7 Prozent Marktanteil zur Folge.

Sehr zufrieden mit seiner Primetime kann auch RTL sein. Ein Zocker-Special von "Wer wird Millionär?" unterhielt zur besten Sendezeit 4,16 Millionen Zuschauer, nur das ZDF hatte nach 20:15 Uhr mehr Zuschauer. 13,7 Prozent beim Gesamtpublikum sind ein starker Wert und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für RTL mit 14,8 Prozent sehr gut. Etwas enttäuscht dürfte man aber darüber sein, dass "Extra" (9,9 Prozent) und "Spiegel TV" (9,6 Prozent) im Anschluss in den einstelligen Bereich fielen.

Sehr zufrieden mit seiner Late Prime kann dagegen ProSieben sein. "Late Night Berlin" erzielte ab kurz nach 23 Uhr noch sehr gute 11,1 Prozent Marktanteil. 470.000 Menschen sahen, wie sich Klaas Heufer-Umlauf zu den Fake-Vorwürfen äußerte (DWDL.de berichtete). "Young Sheldon" tut sich dagegen in der Primetime immer schwerer. Eine neue Folge unterhielt nur 1,10 Millionen Zuschauer und fiel damit auf ein neues Tief, auch die bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten 8,4 Prozent sind bislang der schlechteste Wert, den eine Erstausstrahlung eingefahren hat.

