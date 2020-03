Fußball und Filme: Sky & Nitro punkten in der Nische

© Uefa

Neben dem großen Show-Dreikampf hat es am Dienstag im Fernsehen noch einige andere sehenswerte Programme gegeben. Sky etwa fuhr die Champions League auf und TNT Comedy die neue Staffel "Andere Eltern". Nitro punktete unterdessen mit Filmen.



11.03.2020 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 11.03.2020 - 09:42 Uhr

RB Leipzig hat am Dienstag den Einzug in die nächste Runde der Champions League geschafft, das sind auch gute Nachrichten für Sky, kann der Sender damit doch auch künftig noch mehr Spiele eines deutschen Teams zeigen, die ja traditionell eher stärker laufen als die der internationalen Klubs. Am Dienstag sorgte die Königsklasse jedenfalls mal wieder für gute Quoten, auch wenn der ganz große Sprung nicht drin war.

Die Konferenz erreichte bei Sky ab 21 Uhr aber dennoch 710.000 Zuschauer, rund die Hälfte davon war zwischen 14 und 49 Jahren alt. Und während die Champions League Sky beim Gesamtpublikum 2,5 Prozent Marktanteil bescherte, waren in der Zielgruppe sogar 3,9 Prozent drin. Sky war damit übrigens hinter ZDFneo der Nischensender mit den meisten Zuschauern in der Primetime. Am Ende kam Sky Sport sogar auf einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 1,1 Prozent, damit lag man auf einem Niveau mit Tele 5 und dem Disney Channel. Erfolgreichster Nischensender in der Zielgruppe ist am Dienstag Nitro mit 2,2 Prozent Tagesmarktanteil gewesen. Den Film "Van Helsing" sahen zu Beginn der Primetime 420.000 Menschen, damit erreichte man 1,8 Prozent in der Zielgruppe. "Kill Bill Vol. 1" steigerte sich danach auf 2,7 Prozent und auch am Vorabend war man sehr erfolgreich. Zwei Folgen "Alf" etwa waren zu 2,6 und 2,7 Prozent gut. Und dann ist am Dienstag um 20:15 Uhr auch noch die neue Staffel von "Andere Eltern" bei TNT Comedy gestartet. Die Quoten waren aber, wie im Pay-TV meist üblich, sehr überschaubar. Nur 11.000 Menschen sahen laut offiziellen AGF-Zahlen zu, davon waren aber immerhin alle zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 0,1 Prozent. Auf eben diese 0,1 Prozent kam im Anschluss auch eine Wiederholung von "King of Queens".

